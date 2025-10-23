Thông tin giá theo USD của APX (APX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Thấp nhất 24H $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Cao nhất 24H $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 ATH $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Giá thấp nhất $ 0.00007159$ 0.00007159 $ 0.00007159 Biến động giá (1 giờ) +0.31% Biến động giá (1D) +0.72% Biến động giá (7 ngày) -5.94% Biến động giá (7 ngày) -5.94%

Giá thời gian thực của APX (APX) là $1.17. Trong 24 giờ qua, APX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.15 và cao nhất là $ 1.17, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của APX là $ 2.42, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007159.

Về hiệu suất ngắn hạn, APX đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, +0.72% trong 24 giờ và -5.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường APX (APX)

Vốn hóa thị trường $ 43.93M$ 43.93M $ 43.93M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.66B$ 4.66B $ 4.66B Nguồn cung lưu thông 37.47M 37.47M 37.47M Tổng cung 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Vốn hoá thị trường hiện tại của APX là $ 43.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của APX là 37.47M, với tổng nguồn cung là 3975255603.427746. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.66B.