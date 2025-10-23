Thông tin giá theo USD của APIX (APIX)

Giá thời gian thực của APIX (APIX) là --. Trong 24 giờ qua, APIX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của APIX là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, APIX đã biến động -0.29% trong 1 giờ qua, -2.76% trong 24 giờ và -16.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường APIX (APIX)

Vốn hoá thị trường hiện tại của APIX là $ 556.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của APIX là 9.83B, với tổng nguồn cung là 9888750000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 559.77K.