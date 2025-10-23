Thông tin giá theo USD của Andromeda (ANDR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00115647 Cao nhất 24H $ 0.00154013 ATH $ 1.85 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) +9.79% Biến động giá (7 ngày) +18.89%

Giá thời gian thực của Andromeda (ANDR) là $0.00127089. Trong 24 giờ qua, ANDR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00115647 và cao nhất là $ 0.00154013, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANDR là $ 1.85, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANDR đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, +9.79% trong 24 giờ và +18.89% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Andromeda (ANDR)

Vốn hóa thị trường $ 290.00K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.27M Nguồn cung lưu thông 228.18M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Andromeda là $ 290.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANDR là 228.18M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.27M.