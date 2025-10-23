Thông tin giá theo USD của AI Analysis Token (AIAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.345658 Cao nhất 24H $ 0.359451 ATH $ 0.918633 Giá thấp nhất $ 0.21345 Biến động giá (1 giờ) +0.11% Biến động giá (1D) +3.46% Biến động giá (7 ngày) +12.84%

Giá thời gian thực của AI Analysis Token (AIAT) là $0.359327. Trong 24 giờ qua, AIAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.345658 và cao nhất là $ 0.359451, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AIAT là $ 0.918633, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.21345.

Về hiệu suất ngắn hạn, AIAT đã biến động +0.11% trong 1 giờ qua, +3.46% trong 24 giờ và +12.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AI Analysis Token (AIAT)

Vốn hóa thị trường $ 39.65M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 179.66M Nguồn cung lưu thông 110.35M Tổng cung 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của AI Analysis Token là $ 39.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AIAT là 110.35M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 179.66M.