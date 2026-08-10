Giá AgentTank hôm nay

Giá AgentTank (TANK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TANK sang USD là $ 0 mỗi TANK.

AgentTank hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 32,743, với nguồn cung lưu hành 999.72M TANK. Trong vòng 24 giờ qua, TANK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04527386, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TANK biến động -1.14% trong giờ qua và +3.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường AgentTank (TANK)

Vốn hóa thị trường $ 32.74K$ 32.74K $ 32.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 32.74K$ 32.74K $ 32.74K Nguồn cung lưu thông 999.72M 999.72M 999.72M Tổng cung 999,722,937.351599 999,722,937.351599 999,722,937.351599

Vốn hoá thị trường hiện tại của AgentTank là $ 32.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TANK là 999.72M, với tổng nguồn cung là 999722937.351599. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 32.74K.