Thông tin giá theo USD của A0x (A0X)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002629 $ 0.00002629 $ 0.00002629 Thấp nhất 24H $ 0.00003087 $ 0.00003087 $ 0.00003087 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002629$ 0.00002629 $ 0.00002629 Cao nhất 24H $ 0.00003087$ 0.00003087 $ 0.00003087 ATH $ 0.00009966$ 0.00009966 $ 0.00009966 Giá thấp nhất $ 0.00001265$ 0.00001265 $ 0.00001265 Biến động giá (1 giờ) -0.19% Biến động giá (1D) -7.76% Biến động giá (7 ngày) -23.00% Biến động giá (7 ngày) -23.00%

Giá thời gian thực của A0x (A0X) là $0.00002685. Trong 24 giờ qua, A0X được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002629 và cao nhất là $ 0.00003087, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của A0X là $ 0.00009966, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001265.

Về hiệu suất ngắn hạn, A0X đã biến động -0.19% trong 1 giờ qua, -7.76% trong 24 giờ và -23.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường A0x (A0X)

Vốn hóa thị trường $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Nguồn cung lưu thông 99.94B 99.94B 99.94B Tổng cung 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

Vốn hoá thị trường hiện tại của A0x là $ 2.68M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của A0X là 99.94B, với tổng nguồn cung là 99943379468.7149. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.68M.