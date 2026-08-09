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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Viction, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Viction, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Viction (VIC) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Viction (VIC) hôm nay

Trang Phân tích Viction cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của VIC. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Viction bên dưới.

Biến động giá Viction (VIC)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.0298---12.15%-25.58%-39.86%
Tìm hiểu thêm về giá Viction

Tín hiệu thị trường Viction

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.00 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.00 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.01 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.00 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Viction

Dòng tiền ròng vàoGiá VICUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.15 M0.03
2026-08-08-$0.07 M0.03
2026-08-07-$0.24 M0.03
2026-08-06-$0.38 M0.03
2026-08-05-$0.33 M0.04

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Viction

Giao dịch thị trường Viction (VIC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Viction theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
VIC/USDT
$0.02982
$0.02982$0.02982
+1.01%
2.36M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán VIC sang USD

Số lượng

VIC
VIC
USD
USD

1 VIC = 0.0298 USD