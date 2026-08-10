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Giá UniCrypt theo thời gian thực hôm nay là -- VND. Vốn hoá thị trường của UNCOLD là -- VND. Theo dõi cập nhật giá UNCOLD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá UniCrypt theo thời gian thực hôm nay là -- VND. Vốn hoá thị trường của UNCOLD là -- VND. Theo dõi cập nhật giá UNCOLD sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá UniCrypt(UNCOLD)

Chưa niêm yết

VND
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 08:38:33 (UTC+8)

Giá UniCrypt hôm nay

Giá UniCrypt (UNCOLD) theo thời gian thực hôm nay là --, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UNCOLD sang VND là -- mỗi UNCOLD.

UniCrypt hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- UNCOLD. Trong vòng 24 giờ qua, UNCOLD được giao dịch trong khoảng từ -- (thấp) đến -- (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, UNCOLD biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường UniCrypt (UNCOLD)

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Vốn hoá thị trường hiện tại của UniCrypt là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UNCOLD là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá UniCrypt theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
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Thấp nhất 24H
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Cao nhất 24H

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Lịch sử giá theo VND của UniCrypt (UNCOLD)

Theo dõi biến động giá của UniCrypt trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
No Data
Biến động giá UniCrypt hôm nay

Hôm nay, UNCOLD đã biến động -- (--), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá UniCrypt trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động -- (--), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá UniCrypt trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, UNCOLD đã biến động -- (--), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá UniCrypt trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động -- (--), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Dự đoán giá UniCrypt

Dự đoán giá UniCrypt (UNCOLD) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của UNCOLD vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá UniCrypt (UNCOLD) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của UniCrypt có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá UniCrypt sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá UNCOLD cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá UniCrypt.

Nguồn UniCrypt

Để hiểu thêm về UniCrypt, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức UniCrypt

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về UniCrypt

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 08:38:33 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành UniCrypt (UNCOLD)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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