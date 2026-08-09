Phân tích kỹ thuật SEI (SEI) hôm nay Trang Phân tích SEI cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của SEI. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích SEI bên dưới. Đăng ký

Biến động giá SEI (SEI) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.0416 -- +0.53% -16.05% -44.63%

Chỉ báo kỹ thuật SEI

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của SEI trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 12 Trung lập 10 Mua 4 Đường trung bình động : Bán Bán 6 Trung lập 6 Mua 2 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 6 Trung lập 4 Mua 2 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.04164 0.04162 R2 0.04162 0.0416 R1 0.04159 0.04159 PP 0.04157 0.04157 S1 0.04154 0.04155 S2 0.04152 0.04154 S3 0.04149 0.04152

Tín hiệu thị trường SEI Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -1.59M $25.30 M $26.90 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.21M Hoạt động mua trong 3 ngày $5.29 M Hoạt động bán trong 3 ngày $5.50 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.36M Hoạt động mua trong 7 ngày $12.69 M Hoạt động bán trong 7 ngày $12.33 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn SEI Dòng tiền ròng vào Giá SEIUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.16 M 0.04 2026-08-08 $0.15 M 0.04 2026-08-07 -$0.18 M 0.04 2026-08-06 -$0.08 M 0.04 2026-08-05 -$0.08 M 0.04 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường SEI (SEI) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SEI theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ SEI / USDT $0.0416 $0.0416 $0.0416 -0.44% 1.13M (USDT) Giao dịch ngay SEI / USDC $0.04158 $0.04158 $0.04158 -0.52% 1.35M (USDT) Giao dịch ngay