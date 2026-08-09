Phân tích kỹ thuật Pyth Network (PYTH) hôm nay Trang Phân tích Pyth Network cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PYTH. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Pyth Network bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Pyth Network (PYTH) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.04227 -- +5.59% -3.67% -27.72%

Chỉ báo kỹ thuật Pyth Network

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Pyth Network trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 6 Trung lập 2 Mua 18 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 0 Trung lập 0 Mua 14 Chỉ báo kỹ thuật : Trung lập Bán 6 Trung lập 2 Mua 4 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.04238 0.04237 R2 0.04237 0.04236 R1 0.04236 0.04236 PP 0.04235 0.04235 S1 0.04234 0.04234 S2 0.04233 0.04234 S3 0.04232 0.04233

Tín hiệu thị trường Pyth Network Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.45M $7.28 M $7.73 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.09M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.79 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.88 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.16M Hoạt động mua trong 7 ngày $2.54 M Hoạt động bán trong 7 ngày $2.70 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Pyth Network Dòng tiền ròng vào Giá PYTHUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.31 M 0.04 2026-08-08 -$0.02 M 0.04 2026-08-07 -$0.03 M 0.04 2026-08-06 -$0.07 M 0.04 2026-08-05 $0.00 M 0.04 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Pyth Network (PYTH) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Pyth Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ PYTH / USDT $0.04227 $0.04227 $0.04227 +6.82% 11.37M (USDT) Giao dịch ngay PYTH / USDC $0.04225 $0.04225 $0.04225 +6.85% 1.42M (USDT) Giao dịch ngay