Phân tích kỹ thuật Pyth Network (PYTH) hôm nay
Biến động giá Pyth Network (PYTH)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$0.04227
|--
|+5.59%
|-3.67%
|-27.72%
Chỉ báo kỹ thuật Pyth Network
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Pyth Network trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Mua mạnh
|Bán 0
|Trung lập 0
|Mua 14
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Trung lập
|Bán 6
|Trung lập 2
|Mua 4
Tín hiệu thị trường Pyth Network
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn Pyth Network
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|$0.31 M
|0.04
|2026-08-08
|-$0.02 M
|0.04
|2026-08-07
|-$0.03 M
|0.04
|2026-08-06
|-$0.07 M
|0.04
|2026-08-05
|$0.00 M
|0.04
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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