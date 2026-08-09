Phân tích kỹ thuật Ondo (ONDO) hôm nay Trang Phân tích Ondo cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ONDO. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Ondo bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Ondo (ONDO) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.35121 -- -8.68% +6.55% -19.03%

AI phân tích Ondo hàng ngày Phân tích ONDO 2026-07-29 Phân tích ONDO 2026-07-28 Phân tích Ondo 2026-07-29 Hợp tác quan trọng chính thức triển khai : ONDO thông báo hợp tác với Tập đoàn SBI để thúc đẩy mã hóa chứng khoán, đồng thời ra mắt lớp thực thi Ondo Network hiệu suất cao; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.

: ONDO thông báo hợp tác với Tập đoàn SBI để thúc đẩy mã hóa chứng khoán, đồng thời ra mắt lớp thực thi Ondo Network hiệu suất cao; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá. Dòng vốn lớn tích cực gom hàng : Trong 24 giờ qua, khối lượng chủ động mua giao ngay tăng mạnh, khối lượng chủ động mua hợp đồng có thời điểm đạt gấp 2,25 lần; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.

: Trong 24 giờ qua, khối lượng chủ động mua giao ngay tăng mạnh, khối lượng chủ động mua hợp đồng có thời điểm đạt gấp 2,25 lần; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá. Giới tinh hoa nghiêng về vị thế mua: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản tinh hoa duy trì trên mức 4,0, cho thấy các nhà đầu tư lớn kiên định với triển vọng tăng giá; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá. Hợp tác quan trọng chính thức triển khai : ONDO thông báo hợp tác với Tập đoàn SBI để thúc đẩy mã hóa chứng khoán, đồng thời ra mắt lớp thực thi Ondo Network hiệu suất cao; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.

: ONDO thông báo hợp tác với Tập đoàn SBI để thúc đẩy mã hóa chứng khoán, đồng thời ra mắt lớp thực thi Ondo Network hiệu suất cao; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá. Dòng vốn lớn tích cực gom hàng : Trong 24 giờ qua, khối lượng chủ động mua giao ngay tăng mạnh, khối lượng chủ động mua hợp đồng có thời điểm đạt gấp 2,25 lần; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.

: Trong 24 giờ qua, khối lượng chủ động mua giao ngay tăng mạnh, khối lượng chủ động mua hợp đồng có thời điểm đạt gấp 2,25 lần; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá. Giới tinh hoa nghiêng về vị thế mua: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản tinh hoa duy trì trên mức 4,0, cho thấy các nhà đầu tư lớn kiên định với triển vọng tăng giá; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá. Phân tích Ondo 2026-07-28 Hợp tác tổ chức được hiện thực hóa : ONDO cùng DTCC và Tập đoàn SBI đang thúc đẩy chứng khoán mã hóa, điểm đánh giá tích cực trên mạng xã hội vượt 75%, câu chuyện cơ bản được củng cố, tạo động lực tăng giá.

: ONDO cùng DTCC và Tập đoàn SBI đang thúc đẩy chứng khoán mã hóa, điểm đánh giá tích cực trên mạng xã hội vượt 75%, câu chuyện cơ bản được củng cố, tạo động lực tăng giá. Tâm lý hợp đồng tương lai hưng phấn : Tỷ lệ lệnh mua/bán của tài khoản ưu tú đạt 4,64, tỷ lệ số người nắm giữ vị thế là 3,47, tâm lý mua vào trên thị trường rất mạnh mẽ, hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn.

: Tỷ lệ lệnh mua/bán của tài khoản ưu tú đạt 4,64, tỷ lệ số người nắm giữ vị thế là 3,47, tâm lý mua vào trên thị trường rất mạnh mẽ, hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn. Dòng vốn tiếp tục rút ra: Lưu lượng ròng dòng vốn trong 7 ngày qua phần lớn mang giá trị âm, đồng thời phí funding rate cũng âm, phản ánh áp lực bán giao ngay và dư địa chênh lệch giá, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh. Hợp tác tổ chức được hiện thực hóa : ONDO cùng DTCC và Tập đoàn SBI đang thúc đẩy chứng khoán mã hóa, điểm đánh giá tích cực trên mạng xã hội vượt 75%, câu chuyện cơ bản được củng cố, tạo động lực tăng giá.

: ONDO cùng DTCC và Tập đoàn SBI đang thúc đẩy chứng khoán mã hóa, điểm đánh giá tích cực trên mạng xã hội vượt 75%, câu chuyện cơ bản được củng cố, tạo động lực tăng giá. Tâm lý hợp đồng tương lai hưng phấn : Tỷ lệ lệnh mua/bán của tài khoản ưu tú đạt 4,64, tỷ lệ số người nắm giữ vị thế là 3,47, tâm lý mua vào trên thị trường rất mạnh mẽ, hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn.

: Tỷ lệ lệnh mua/bán của tài khoản ưu tú đạt 4,64, tỷ lệ số người nắm giữ vị thế là 3,47, tâm lý mua vào trên thị trường rất mạnh mẽ, hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn. Dòng vốn tiếp tục rút ra: Lưu lượng ròng dòng vốn trong 7 ngày qua phần lớn mang giá trị âm, đồng thời phí funding rate cũng âm, phản ánh áp lực bán giao ngay và dư địa chênh lệch giá, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh.

Chỉ báo kỹ thuật Ondo

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Ondo trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 7 Trung lập 3 Mua 16 Đường trung bình động : Mua mạnh Bán 0 Trung lập 0 Mua 14 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 7 Trung lập 3 Mua 2 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.3511 0.351 R2 0.351 0.3509 R1 0.3509 0.3509 PP 0.3508 0.3508 S1 0.3507 0.3507 S2 0.3506 0.3507 S3 0.3505 0.3506

Tín hiệu thị trường Ondo Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 0.37M $13.14 M $12.77 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 1.76M Hoạt động mua trong 3 ngày $30.45 M Hoạt động bán trong 3 ngày $28.69 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 3.05M Hoạt động mua trong 7 ngày $72.47 M Hoạt động bán trong 7 ngày $69.43 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Ondo Dòng tiền ròng vào Giá ONDOUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.88 M 0.35 2026-08-08 $0.89 M 0.36 2026-08-07 -$3.96 M 0.35 2026-08-06 -$1.38 M 0.37 2026-08-05 $0.85 M 0.38 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Ondo (ONDO) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ondo theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ ONDO / USDT $0.35137 $0.35137 $0.35137 -1.60% 1.05M (USDT) Giao dịch ngay ONDO / USDC $0.3513 $0.3513 $0.3513 -1.61% 169.45K (USDT) Giao dịch ngay