Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Ondo, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Ondo, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về ONDO

Thông tin giá ONDO

ONDO là gì

Whitepaper ONDO

Website chính thức ONDO

Tokenomics của ONDO

Dự báo giá ONDO

Lịch sử ONDO

Hướng dẫn mua ONDO

Chuyển đổi ONDO sang fiat

ONDO Spot

ONDO USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật Ondo (ONDO) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Ondo (ONDO) hôm nay

Trang Phân tích Ondo cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ONDO. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Ondo bên dưới.

Biến động giá Ondo (ONDO)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.35121---8.68%+6.55%-19.03%
Tìm hiểu thêm về giá Ondo

AI phân tích Ondo hàng ngày

Phân tích Ondo 2026-07-29

  • Hợp tác quan trọng chính thức triển khai: ONDO thông báo hợp tác với Tập đoàn SBI để thúc đẩy mã hóa chứng khoán, đồng thời ra mắt lớp thực thi Ondo Network hiệu suất cao; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.
  • Dòng vốn lớn tích cực gom hàng: Trong 24 giờ qua, khối lượng chủ động mua giao ngay tăng mạnh, khối lượng chủ động mua hợp đồng có thời điểm đạt gấp 2,25 lần; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.
  • Giới tinh hoa nghiêng về vị thế mua: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản tinh hoa duy trì trên mức 4,0, cho thấy các nhà đầu tư lớn kiên định với triển vọng tăng giá; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.

Phân tích Ondo 2026-07-28

  • Hợp tác tổ chức được hiện thực hóa: ONDO cùng DTCC và Tập đoàn SBI đang thúc đẩy chứng khoán mã hóa, điểm đánh giá tích cực trên mạng xã hội vượt 75%, câu chuyện cơ bản được củng cố, tạo động lực tăng giá.
  • Tâm lý hợp đồng tương lai hưng phấn: Tỷ lệ lệnh mua/bán của tài khoản ưu tú đạt 4,64, tỷ lệ số người nắm giữ vị thế là 3,47, tâm lý mua vào trên thị trường rất mạnh mẽ, hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn.
  • Dòng vốn tiếp tục rút ra: Lưu lượng ròng dòng vốn trong 7 ngày qua phần lớn mang giá trị âm, đồng thời phí funding rate cũng âm, phản ánh áp lực bán giao ngay và dư địa chênh lệch giá, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh.

Chỉ báo kỹ thuật Ondo

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Ondo trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua
Bán 7
Trung lập 3
Mua 16
Đường trung bình động:Mua mạnhBán 0Trung lập 0Mua 14
Chỉ báo kỹ thuật:BánBán 7Trung lập 3Mua 2
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.3511
0.351
R2
0.351
0.3509
R1
0.3509
0.3509
PP
0.3508
0.3508
S1
0.3507
0.3507
S2
0.3506
0.3507
S3
0.3505
0.3506

Tín hiệu thị trường Ondo

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
0.37M
$13.14 M
$12.77 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
1.76M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$30.45 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$28.69 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
3.05M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$72.47 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$69.43 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Ondo

Dòng tiền ròng vàoGiá ONDOUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.88 M0.35
2026-08-08$0.89 M0.36
2026-08-07-$3.96 M0.35
2026-08-06-$1.38 M0.37
2026-08-05$0.85 M0.38

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Ondo

Giao dịch thị trường Ondo (ONDO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ondo theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ONDO/USDT
$0.35137
$0.35137$0.35137
-1.60%
1.05M (USDT)
ONDO/USDC
$0.3513
$0.3513$0.3513
-1.61%
169.45K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán ONDO sang USD

Số lượng

ONDO
ONDO
USD
USD

1 ONDO = 0.35121 USD