Phân tích kỹ thuật Ondo (ONDO) hôm nay
Biến động giá Ondo (ONDO)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$0.35121
|--
|-8.68%
|+6.55%
|-19.03%
AI phân tích Ondo hàng ngày
Phân tích Ondo 2026-07-29
- Hợp tác quan trọng chính thức triển khai: ONDO thông báo hợp tác với Tập đoàn SBI để thúc đẩy mã hóa chứng khoán, đồng thời ra mắt lớp thực thi Ondo Network hiệu suất cao; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.
- Dòng vốn lớn tích cực gom hàng: Trong 24 giờ qua, khối lượng chủ động mua giao ngay tăng mạnh, khối lượng chủ động mua hợp đồng có thời điểm đạt gấp 2,25 lần; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.
- Giới tinh hoa nghiêng về vị thế mua: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản tinh hoa duy trì trên mức 4,0, cho thấy các nhà đầu tư lớn kiên định với triển vọng tăng giá; đồng tiền chịu ảnh hưởng: ONDO, xu hướng tác động: tăng giá.
Phân tích Ondo 2026-07-28
- Hợp tác tổ chức được hiện thực hóa: ONDO cùng DTCC và Tập đoàn SBI đang thúc đẩy chứng khoán mã hóa, điểm đánh giá tích cực trên mạng xã hội vượt 75%, câu chuyện cơ bản được củng cố, tạo động lực tăng giá.
- Tâm lý hợp đồng tương lai hưng phấn: Tỷ lệ lệnh mua/bán của tài khoản ưu tú đạt 4,64, tỷ lệ số người nắm giữ vị thế là 3,47, tâm lý mua vào trên thị trường rất mạnh mẽ, hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn.
- Dòng vốn tiếp tục rút ra: Lưu lượng ròng dòng vốn trong 7 ngày qua phần lớn mang giá trị âm, đồng thời phí funding rate cũng âm, phản ánh áp lực bán giao ngay và dư địa chênh lệch giá, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh.
Chỉ báo kỹ thuật Ondo
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Ondo trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Mua mạnh
|Bán 0
|Trung lập 0
|Mua 14
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Bán
|Bán 7
|Trung lập 3
|Mua 2
Tín hiệu thị trường Ondo
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn Ondo
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$0.88 M
|0.35
|2026-08-08
|$0.89 M
|0.36
|2026-08-07
|-$3.96 M
|0.35
|2026-08-06
|-$1.38 M
|0.37
|2026-08-05
|$0.85 M
|0.38
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Khám phá thêm về Ondo
Giao dịch thị trường Ondo (ONDO) trên MEXC
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Ondo theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.