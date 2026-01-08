Tân Đài tệ (TWD) là đơn vị tiền tệ chính thức của Đài Loan, một nền kinh tế sôi động và phát triển ở Đông Á. Được ra mắt vào năm 1949, Tân Đài tệ thay thế Cựu Đài tệ theo một tỷ lệ không được tiết lộ công khai, nhằm chống lại tình trạng siêu lạm phát. Ngày nay, đồng tiền này là một phần thiết yếu của nền kinh tế Đài Loan và đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch hàng ngày.

Tân Đài tệ do Ngân hàng Trung ương Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) phát hành và quản lý. Ngân hàng này chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của TWD và thực hiện chính sách tiền tệ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng cũng giám sát việc lưu hành của đồng tiền này và quản lý dự trữ ngoại hối của đất nước.

Trong thị trường ngoại hối quốc tế, Tân Đài tệ được ký hiệu bằng mã ISO 4217 là TWD. Tuy nhiên, tại Đài Loan, đồng tiền này thường được biểu thị bằng ký hiệu NT$ để phân biệt với các đồng tiền khác sử dụng đô la. Đài tệ còn được chia thành các đơn vị nhỏ hơn gọi là cent hoặc "jiao", nhưng những đơn vị này hiếm khi được sử dụng do có giá trị thấp.

Tân Đài tệ được sử dụng phổ biến trong mọi loại giao dịch tại Đài Loan, từ mua sắm thực phẩm tại chợ địa phương cho đến các giao dịch lớn như mua bất động sản hay phương tiện giao thông. Đồng tiền này cũng được dùng trong các giao dịch kỹ thuật số, với nhiều doanh nghiệp chấp nhận thanh toán qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, ngân hàng trực tuyến, thậm chí cả các ứng dụng thanh toán di động.

TWD không được giao dịch rộng rãi như một số đồng tiền toàn cầu chủ chốt như Đô la Mỹ hay Euro. Dù vậy, đồng tiền này vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế khu vực nhờ mối quan hệ thương mại mạnh mẽ của Đài Loan với các nước châu Á khác. Giá trị của Tân Đài tệ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hiệu quả kinh tế của Đài Loan, lãi suất và các sự kiện địa chính trị.

Tóm lại, Tân Đài tệ là một thành tố then chốt trong cơ sở hạ tầng kinh tế của Đài Loan. Đồng tiền này tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và giao dịch, đóng vai trò là phương tiện trao đổi, đơn vị tính toán và kho lưu trữ giá trị. Khi Đài Loan tiếp tục phát triển và đổi mới, vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Tân Đài tệ sẽ ngày càng gia tăng.