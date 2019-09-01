Phân tích kỹ thuật Kaia (KAIA) hôm nay Trang Phân tích Kaia cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của KAIA. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Kaia bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Kaia (KAIA) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.02725 -- +2.52% -22.41% -44.05%

Chỉ báo kỹ thuật Kaia

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Kaia trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 11 Trung lập 10 Mua 5 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 10 Trung lập 4 Mua 0 Chỉ báo kỹ thuật : Trung lập Bán 1 Trung lập 6 Mua 5 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.02721 0.02721 R2 0.02721 0.0272 R1 0.0272 0.0272 PP 0.0272 0.0272 S1 0.02719 0.02719 S2 0.02719 0.02719 S3 0.02718 0.02719

Tín hiệu thị trường Kaia Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.01M $1.34 M $1.36 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.04M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.17 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.20 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.05M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.47 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.52 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Kaia Dòng tiền ròng vào Giá KAIAUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.02 M 0.03 2026-08-08 $0.03 M 0.03 2026-08-07 -$0.01 M 0.03 2026-08-06 -$0.04 M 0.03 2026-08-05 $0.02 M 0.03 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Kaia (KAIA) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Kaia theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ KAIA / USDT $0.02725 $0.02725 $0.02725 -0.32% 2.10M (USDT) Giao dịch ngay KAIA / USDC $0.02725 $0.02725 $0.02725 -0.32% 2.00M (USDT) Giao dịch ngay