Phân tích kỹ thuật Immutable X (IMX) hôm nay Trang Phân tích Immutable X cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của IMX. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Immutable X bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Immutable X (IMX) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.1106 -- +0.45% -20.03% -41.76%

Chỉ báo kỹ thuật Immutable X

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Immutable X trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 16 Trung lập 3 Mua 7 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 14 Trung lập 0 Mua 0 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 2 Trung lập 3 Mua 7 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.1105 0.1105 R2 0.1105 0.1104 R1 0.1104 0.1104 PP 0.1104 0.1104 S1 0.1103 0.1103 S2 0.1103 0.1103 S3 0.1102 0.1103

Tín hiệu thị trường Immutable X Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 0.00M $4.05 M $4.05 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.03M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.11 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.08 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.01M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.38 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.40 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Immutable X Dòng tiền ròng vào Giá IMXUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.03 M 0.11 2026-08-08 -$0.01 M 0.11 2026-08-07 -$0.03 M 0.11 2026-08-06 -$0.04 M 0.11 2026-08-05 $0.07 M 0.11 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Immutable X (IMX) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Immutable X theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ IMX / USDT $0.1106 $0.1106 $0.1106 -1.06% 541.29K (USDT) Giao dịch ngay