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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Energy Web, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Energy Web, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Energy Web (EWT) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Energy Web (EWT) hôm nay

Trang Phân tích Energy Web cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của EWT. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Energy Web bên dưới.

Biến động giá Energy Web (EWT)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.3009--+17.58%+5.46%-19.94%
Tìm hiểu thêm về giá Energy Web

Chỉ báo kỹ thuật Energy Web

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Energy Web trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán mạnh
Bán 19
Trung lập 3
Mua 4
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 13Trung lập 0Mua 1
Chỉ báo kỹ thuật:BánBán 6Trung lập 3Mua 3
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
102.8433
102.8266
R2
102.8266
102.8075
R1
102.7933
102.7957
PP
102.7766
102.7766
S1
102.7433
102.7575
S2
102.7266
102.7457
S3
102.6933
102.7266

Tín hiệu thị trường Energy Web

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.12M
$4.03 M
$4.15 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.00 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.00 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-0.08M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.10 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.18 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Energy Web

Dòng tiền ròng vàoGiá EWTUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$0.00 M0.30
2026-08-08$0.00 M0.30
2026-08-07$0.00 M0.29
2026-08-06$0.00 M0.28
2026-08-05$0.00 M0.27

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Energy Web

Giao dịch thị trường Energy Web (EWT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Energy Web theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
EWT/USDT
$0.3009
$0.3009$0.3009
-0.16%
97.43K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán EWT sang USD

Số lượng

EWT
EWT
USD
USD

1 EWT = 0.3009 USD