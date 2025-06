Thông tin COTI (COTI)

COTI là một hệ sinh thái blockchain layer 1 được thiết kế để thanh toán. Không giống như các blockchain truyền thống, COTI không dựa vào Proof of Work (PoW) hoặc Proof of Stake (PoS) để xác thực các giao dịch. Nó áp dụng một thuật toán đồng thuận duy nhất được gọi là Proof of Trust (PoT), kết hợp cấu trúc dữ liệu đồ thị vòng có hướng (DAG) với PoW. PoT có thể giảm chi phí giao dịch và tăng thông lượng lên đến 100.000 TPS. Mã thông báo gốc COTI của nó là một loại tiền điện tử hoạt động trên ba mạng chính khác nhau. COTI được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và có thể được staking để kiếm phần thưởng trong Kho bạc. Bạn cũng có thể sử dụng COTI và các loại tiền điện tử khác để thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng thẻ ghi nợ COTI Visa. COTI MultiDAG 2.0 sẽ cho phép các nhà phát triển, người bán và doanh nghiệp phát hành mã thông báo kế thừa các khả năng của Trustchain, chẳng hạn như khả năng mở rộng, thông lượng cao, chi phí thấp và các công cụ thanh toán dễ sử dụng như COTI Pay Business.