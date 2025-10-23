Giá CHIPS Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0002462 USD. Theo dõi cập nhật giá CHIPS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CHIPS dễ dàng ngay trên MEXC.Giá CHIPS Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0002462 USD. Theo dõi cập nhật giá CHIPS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CHIPS dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về CHIPS

Thông tin giá CHIPS

Whitepaper CHIPS

Website chính thức CHIPS

Tokenomics của CHIPS

Dự báo giá CHIPS

Lịch sử CHIPS

Hướng dẫn mua CHIPS

Chuyển đổi CHIPS sang fiat

CHIPS Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo CHIPS Protocol

Giá CHIPS Protocol(CHIPS)

Giá theo thời gian thực 1 CHIPS sang USD

$0.0002462
$0.0002462$0.0002462
-4.86%1D
USD
Biểu đồ giá CHIPS Protocol (CHIPS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:28:21 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của CHIPS Protocol (CHIPS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0002462
$ 0.0002462$ 0.0002462
Thấp nhất 24H
$ 0.0002594
$ 0.0002594$ 0.0002594
Cao nhất 24H

$ 0.0002462
$ 0.0002462$ 0.0002462

$ 0.0002594
$ 0.0002594$ 0.0002594

--
----

--
----

0.00%

-4.85%

-44.30%

-44.30%

Giá thời gian thực của CHIPS Protocol (CHIPS) là $ 0.0002462. Trong 24 giờ qua, CHIPS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0002462 và cao nhất là $ 0.0002594, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CHIPS là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHIPS đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -4.85% trong 24 giờ và -44.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CHIPS Protocol (CHIPS)

--
----

$ 33.31
$ 33.31$ 33.31

$ 246.20K
$ 246.20K$ 246.20K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của CHIPS Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 33.31. Nguồn cung lưu hành của CHIPS là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 246.20K.

Lịch sử giá theo USD của CHIPS Protocol (CHIPS)

Theo dõi biến động giá của CHIPS Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.000012577-4.85%
30 ngày$ -0.0001838-42.75%
60 ngày$ -0.0005538-69.23%
90 ngày$ -0.0057538-95.90%
Biến động giá CHIPS Protocol hôm nay

Hôm nay, CHIPS đã biến động $ -0.000012577 (-4.85%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá CHIPS Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0001838 (-42.75%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá CHIPS Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CHIPS đã biến động $ -0.0005538 (-69.23%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá CHIPS Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0057538 (-95.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của CHIPS Protocol (CHIPS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá CHIPS Protocol.

CHIPS Protocol (CHIPS) là gì

CHIPS là một blockchain L1 dùng để xây dựng từ các trò chơi đơn lẻ có tính công bằng có thể chứng minh được đến các nền tảng iGaming hoàn chỉnh mà không cần hạ tầng ngân hàng truyền thống.

CHIPS Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư CHIPS Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake CHIPS để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về CHIPS Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch CHIPS Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá CHIPS Protocol (USD)

CHIPS Protocol (CHIPS) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản CHIPS Protocol (CHIPS) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho CHIPS Protocol.

Xem ngay dự đoán giá CHIPS Protocol!

Tokenomics của CHIPS Protocol (CHIPS)

Hiểu rõ tokenomics của CHIPS Protocol (CHIPS) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token CHIPS ngay!

Cách mua CHIPS Protocol (CHIPS)

Bạn đang tìm cách mua CHIPS Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua CHIPS Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

CHIPS/Tiền tệ địa phương

1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang VND
6.478753
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang AUD
A$0.000379148
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang GBP
0.000182188
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang EUR
0.000211732
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang USD
$0.0002462
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MYR
RM0.001038964
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang TRY
0.010333014
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang JPY
¥0.0374224
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang ARS
ARS$0.358890664
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang RUB
0.020062838
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang INR
0.021601588
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang IDR
Rp4.103331692
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang PHP
0.014392852
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang EGP
￡E.0.011711734
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BRL
R$0.00132948
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang CAD
C$0.000342218
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BDT
0.030031476
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang NGN
0.360466344
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang COP
$0.95797651
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang ZAR
R.0.004291266
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang UAH
0.010259154
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang TZS
T.Sh.0.610915756
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang VES
Bs0.051702
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang CLP
$0.23389
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang PKR
Rs0.06952688
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang KZT
0.132364506
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang THB
฿0.00808767
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang TWD
NT$0.00757065
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang AED
د.إ0.000903554
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang CHF
Fr0.000194498
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang HKD
HK$0.001912974
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang AMD
֏0.094004084
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MAD
.د.م0.002272426
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MXN
$0.004539928
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang SAR
ريال0.00092325
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang ETB
Br0.037011246
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang KES
KSh0.031713022
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang JOD
د.أ0.0001745558
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang PLN
0.000896168
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang RON
лв0.001078356
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang SEK
kr0.002316742
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BGN
лв0.000413616
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang HUF
Ft0.082644416
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang CZK
0.005155428
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang KWD
د.ك0.0000753372
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang ILS
0.000809998
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BOB
Bs0.001696318
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang AZN
0.00041854
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang TJS
SM0.00226504
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang GEL
0.00066474
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang AOA
Kz0.225250842
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BHD
.د.ب0.0000925712
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BMD
$0.0002462
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang DKK
kr0.001583066
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang HNL
L0.006447978
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MUR
0.011192252
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang NAD
$0.00429619
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang NOK
kr0.002466924
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang NZD
$0.000428388
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang PAB
B/.0.0002462
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang PGK
K0.001031578
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang QAR
ر.ق0.000896168
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang RSD
дин.0.024880972
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang UZS
soʻm2.966264378
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang ALL
L0.020491226
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang ANG
ƒ0.000440698
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang AWG
ƒ0.00044316
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BBD
$0.0004924
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BAM
KM0.000413616
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BIF
Fr0.7240742
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BND
$0.000317598
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BSD
$0.0002462
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang JMD
$0.039492942
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang KHR
0.99273995
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang KMF
Fr0.1043888
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang LAK
5.352173806
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang LKR
රු0.074492734
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MDL
L0.004175552
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MGA
Ar1.10403466
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MOP
P0.001964676
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MVR
0.00376686
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MWK
MK0.42668922
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang MZN
MT0.01573218
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang NPR
रु0.034485234
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang PYG
1.7337404
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang RWF
Fr0.3567438
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang SBD
$0.002026226
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang SCR
0.003338472
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang SRD
$0.009759368
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang SVC
$0.002146864
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang SZL
L0.00429619
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang TMT
m0.000864162
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang TND
د.ت0.0007221046
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang TTD
$0.001666774
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang UGX
Sh0.8577608
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang XAF
Fr0.139103
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang XCD
$0.00066474
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang XOF
Fr0.139103
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang XPF
Fr0.0251124
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BWP
P0.003528046
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang BZD
$0.0004924
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang CVE
$0.023371766
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang DJF
Fr0.0435774
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang DOP
$0.015650934
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang DZD
د.ج0.032124176
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang FJD
$0.00056626
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang GNF
Fr2.140709
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang GTQ
Q0.001880968
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang GYD
$0.051377016
1 CHIPS Protocol (CHIPS) sang ISK
kr0.0300364

Nguồn CHIPS Protocol

Để hiểu thêm về CHIPS Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức CHIPS Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về CHIPS Protocol

Hôm nay giá của CHIPS Protocol (CHIPS) là bao nhiêu?
Giá CHIPS theo thời gian thực bằng USD là 0.0002462 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của CHIPS sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của CHIPS sang USD là $ 0.0002462. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của CHIPS Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của CHIPS là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của CHIPS là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của CHIPS là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CHIPS là bao nhiêu?
CHIPS đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của CHIPS là bao nhiêu?
CHIPS từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của CHIPS là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của CHIPS là $ 33.31 USD.
CHIPS có tăng giá trong năm nay không?
CHIPS có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá CHIPS để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:28:21 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành CHIPS Protocol (CHIPS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CHIPS sang USD

Số lượng

CHIPS
CHIPS
USD
USD

1 CHIPS = 0.0002462 USD

Giao dịch CHIPS

CHIPS/USDT
$0.0002462
$0.0002462$0.0002462
-4.85%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures