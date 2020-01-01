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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Catecoin, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Catecoin, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Catecoin (CATE) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Catecoin (CATE) hôm nay

Trang Phân tích Catecoin cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của CATE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Catecoin bên dưới.

Biến động giá Catecoin (CATE)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.020475---4.76%+1,265.00%+1,265.00%
Tìm hiểu thêm về giá Catecoin

Chỉ báo kỹ thuật Catecoin

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Catecoin trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua
Bán 9
Trung lập 0
Mua 17
Đường trung bình động:Mua mạnhBán 1Trung lập 0Mua 13
Chỉ báo kỹ thuật:BánBán 8Trung lập 0Mua 4
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.021018
0.021009
R2
0.021009
0.021003
R1
0.021004
0.021
PP
0.020995
0.020995
S1
0.02099
0.020989
S2
0.020981
0.020986
S3
0.020976
0.020981

Tín hiệu thị trường Catecoin

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.03M
$0.06 M
$0.09 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-0.02M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$5.53 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$5.55 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.06M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$22.20 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$22.14 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Catecoin

Dòng tiền ròng vàoGiá CATEUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Catecoin

Giao dịch thị trường Catecoin (CATE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Catecoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CATE/USD1
$0.020178
$0.020178$0.020178
-25.31%
2.32M (USDT)
CATE/USDT
$0.020738
$0.020738$0.020738
-22.30%
15.35M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán CATE sang USD

Số lượng

CATE
CATE
USD
USD

1 CATE = 0.020475 USD