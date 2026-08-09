Phân tích kỹ thuật Bonk (BONK) hôm nay
Biến động giá Bonk (BONK)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$0.000002478
|--
|-14.97%
|-39.28%
|-67.06%
AI phân tích Bonk hàng ngày
Phân tích Bonk 2026-07-29
- Dòng vốn lớn rút ra: Dòng tiền ròng của BONK trong 7 ngày qua đã giảm khoảng 1,34 triệu USD, và tốc độ rút vốn tăng nhanh trong hai ngày gần đây, cho thấy dòng vốn chính đang rời đi, tạo áp lực tiêu cực lên giá token.
- Tin tức tiêu cực từ cơ bản: Đầu tháng 7, BONK DAO đã bị tấn công quản trị, khoảng 20 triệu USD token bị đánh cắp, cuộc khủng hoảng niềm tin về bảo mật vẫn chưa được khắc phục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý mua vào của thị trường.
- Tâm lý thị trường bi quan: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam toàn cầu chỉ ở mức 28 (Cực kỳ sợ hãi), môi trường vĩ mô chịu nhiều áp lực, BONK là một Meme coin có biến động cao nên đợt phục hồi ngắn hạn thiếu sự hỗ trợ bền vững.
Phân tích Bonk 2026-07-28
- Tấn công lỗ hổng quản trị: BonkDAO đã hứng chịu một cuộc tấn công quản trị khiến khoảng 20 triệu USD token bị đánh cắp, tâm lý thị trường suy yếu rõ rệt, tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn từng chuyển sang mức âm, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và gây áp lực giảm giá đáng kể lên BONK.
- Dòng vốn tiếp tục rút ra: Trong 7 ngày qua, có tới 6 ngày ghi nhận dòng vốn rút ròng, với tổng lượng rút ròng trong hai ngày gần nhất đạt khoảng 217.000 USD, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi thị trường và tạo áp lực đè nén lên giá BONK.
- Hoảng loạn lan rộng trên thị trường: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam hiện ở mức 28 (Cực kỳ sợ hãi), các dữ liệu kinh tế vĩ mô cho thấy áp lực lạm phát vẫn kéo dài, tài sản rủi ro chịu sức ép, tạo thành yếu tố bất lợi về mặt tâm lý đối với các meme coin như BONK.
Dòng vốn Bonk
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$0.24 M
|0.00
|2026-08-08
|$0.20 M
|0.00
|2026-08-07
|$0.78 M
|0.00
|2026-08-06
|$0.29 M
|0.00
|2026-08-05
|$0.02 M
|0.00
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