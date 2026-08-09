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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về AS Monaco, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về AS Monaco, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật AS Monaco (ASM) hôm nay

Phân tích kỹ thuật AS Monaco (ASM) hôm nay

Trang Phân tích AS Monaco cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của ASM. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích AS Monaco bên dưới.

Biến động giá AS Monaco (ASM)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.06343--+3.64%+3.72%-25.09%
Tìm hiểu thêm về giá AS Monaco

Dòng vốn AS Monaco

Dòng tiền ròng vàoGiá ASMUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09$0.01 M0.06
2026-08-08-$0.01 M0.06
2026-08-07$0.00 M0.06
2026-08-06$0.01 M0.06
2026-08-05$0.00 M0.06

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

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Mở vị thế Long hoặc Short ASM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ASM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường AS Monaco (ASM) trên MEXC

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Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ASM/USDT
$0.06347
$0.06347$0.06347
+0.89%
867.70K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán ASM sang USD

Số lượng

ASM
ASM
USD
USD

1 ASM = 0.06343 USD