Tìm hiểu về rủi ro thanh lý: Câu hỏi thường gặp và mẹo bảo vệ





Trên MEXC, người dùng có thể giao dịch USDT -M Futures Vĩnh cửu với đòn bẩy lên đến 500x hoặc Coin-M Futures Vĩnh cửu với đòn bẩy lên đến 200x. Mặc dù đòn bẩy cao giúp tăng tiềm năng lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với rủi ro biến động cao hơn đáng kể. Một sự đảo chiều thị trường đột ngột có thể kích hoạt thanh lý ngay lập tức, dẫn đến mất toàn bộ số tiền ký quỹ.





Nhằm hỗ trợ nhà giao dịch hiểu rõ hơn và giảm thiểu rủi ro thanh lý, bài viết này cung cấp phân tích có hệ thống về bốn kịch bản thanh lý phổ biến nhất trong giao dịch MEXC Futures. Đồng thời giới thiệu các biện pháp bảo vệ thực tiễn dựa trên chiến lược, có thể áp dụng trực tiếp trong giao dịch. Sau khi đọc, bạn sẽ nắm được những hiểu biết thiết yếu về đánh giá rủi ro thanh lý, tăng cường quản lý vị thế và nâng cao khả năng thích ứng tổng thể cho chiến lược giao dịch.









Thanh lý xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ duy trì của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu của sàn. Lúc này, hệ thống sẽ tự động đóng các vị thế của bạn để ngăn thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ hiện có.

Hiểu rõ cơ chế thanh lý là điều cần thiết vì có thể giúp nhà giao dịch:





Dự đoán và quản lý rủi ro, giảm khả năng vị thế bị đóng bất ngờ.

Sử dụng đòn bẩy và ký quỹ hiệu quả hơn, từ đó giảm xác suất bị thanh lý.

Tối ưu hoá chiến lược giao dịch để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và sự ổn định.













Trên MEXC Futures, giá thanh lý được tính dựa trên giá hợp lý, không phải giá thị trường hay giá chỉ số. Giá hợp lý phản ánh giá trị thực theo thời gian thực của cặp giao dịch, được kết hợp từ cả giá chỉ số và giá thị trường. Do phương pháp này, giá hợp lý có thể chênh lệch nhẹ so với giá giao dịch gần nhất. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Giá chỉ số, giá hợp lý và giá giao dịch mới nhất





Phương pháp này giúp giảm thiểu các trường hợp bị thanh lý không cần thiết do biến động thị trường tạm thời hoặc thanh khoản thấp. Khi giá hợp lý chạm ngưỡng thanh lý, quá trình thanh lý sẽ được kích hoạt tự động.





Trên nền tảng web của MEXC, nhà giao dịch có thể theo dõi trực tiếp giá hợp lý bằng cách chọn mục Giá hợp lý ở phía trên biểu đồ nến. Tính năng này mang lại một lớp minh bạch và kiểm soát bổ sung trong quá trình quản lý vị thế.









Bạn có thể truy cập biểu đồ nến, chọn Giá hợp lý và xem biểu đồ nến của giá hợp lý.













Khi quá trình thanh lý được kích hoạt, hệ thống sẽ đóng vị thế thông qua các hành động như huỷ lệnh, thanh lý theo từng cấp hoặc bù trừ giữa các vị thế Long và Short. Tiếp quản vị thế tại giá phá sản có nghĩa là nếu cấp rủi ro vị thế của người dùng cao hơn cấp 1, hệ thống sẽ cố gắng giảm rủi ro bằng cách tự động thanh lý một phần vị thế (thanh lý theo cấp). Nếu sau khi điều chỉnh mà vị thế vẫn thoả điều kiện thanh lý, công cụ thanh lý sẽ tiếp quản vị thế đó tại giá phá sản. Để biết thêm chi tiết về cấp rủi ro, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Futures





Nếu một vị thế được đóng ở mức giá tốt hơn giá phá sản, bất kỳ phần ký quỹ còn lại nào sẽ được chuyển vào Quỹ bảo hiểm MEXC . Nếu thị trường đóng ở mức giá xấu hơn, Quỹ bảo hiểm sẽ bù phần thiếu hụt ký quỹ để đảm bảo quá trình thanh lý diễn ra suôn sẻ.









Về lý thuyết, giá thanh lý của một cặp giao dịch sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, do các điều chỉnh linh hoạt trong cơ chế thanh lý, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.









Giá thanh lý sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào việc bạn đang sử dụng chế độ Cross margin hay Isolated margin. Ở chế độ Cross margin, toàn bộ ký quỹ khả dụng sẽ được sử dụng cho tất cả các vị thế mở. Do đó, PNL chưa thực hiện (lợi nhuận/thua lỗ chưa chốt) sẽ ảnh hưởng đến giá thanh lý. Nếu PNL chưa thực hiện tăng, giá thanh lý sẽ giảm. Ngược lại, nếu PNL chưa thực hiện giảm, giá thanh lý sẽ tăng. Ngoài ra, nếu kích thước vị thế thay đổi trong chế độ Cross margin, giá thanh lý cũng sẽ thay đổi theo. Trong khi đó, ở chế độ Isolated margin, giá thanh lý sẽ cố định vì phần ký quỹ được giới hạn trong một vị thế duy nhất và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của các vị thế khác.









Tỷ lệ Funding cũng ảnh hưởng đến giá thanh lý. Trong chế độ Cross margin, việc trả hoặc nhận phí Funding sẽ làm thay đổi số dư ký quỹ khả dụng của bạn, từ đó ảnh hưởng đến giá thanh lý. Trong khi đó, ở chế độ Isolated margin, nếu bạn nhận Funding, giá thanh lý sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn trả Funding mà ký quỹ khả dụng không đủ, hệ thống sẽ khấu trừ từ ký quỹ vị thế, điều này có thể làm thay đổi giá thanh lý.





Tóm lại, giá thanh lý bị ảnh hưởng bởi chế độ ký quỹ, số dư ký quỹ và biến động phí Funding. Nhà giao dịch cần lưu ý những yếu tố này khi mở vị thế.









Khi giao dịch Futures trên MEXC, bạn có thể gặp trường hợp lệnh SL không được kích hoạt. Một số nguyên nhân phổ biến bao gồm:









Nếu giá SL của bạn đặt quá gần với giá thanh lý, giá hợp lý có thể chạm mức giá thanh lý trước khi lệnh SL được kích hoạt. Điều này dẫn đến vị thế bị thanh lý và lệnh SL không thực hiện được.









Lệnh TP/SL sẽ được thực hiện theo giá thị trường sau khi được kích hoạt. Trong điều kiện biến động mạnh, thị trường có thể vượt qua mức giá kích hoạt quá nhanh, dẫn đến khớp lệnh một phần hoặc lệnh không được thực hiện. Tuỳ vào mức độ chấp nhận rủi ro, bạn có thể chọn chờ lệnh được khớp hoặc huỷ lệnh.









Lệnh SL cũng có thể không được thực hiện do kích thước vị thế không đủ để đóng, hợp đồng đang ở trạng thái không giao dịch hoặc do các vấn đề liên quan đến hệ thống.





Trên MEXC, lệnh TP/SL được thực hiện theo giá thị trường, vì vậy có thể có độ chênh giữa giá kích hoạt và giá khớp lệnh. Đây là những vấn đề phổ biến nhất liên quan đến thanh lý trong giao dịch Futures. Bạn có thể giảm rủi ro bị thanh lý bằng cách áp dụng các chiến lược như theo dõi tỷ lệ ký quỹ, sử dụng lệnh SL, hoặc giảm đòn bẩy. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các bài viết khác về Futures trong MEXC Learn









Kiểm soát rủi ro thanh lý là yếu tố then chốt trong giao dịch Futures. Nhà đầu tư có thể thực hiện các bước sau:





Thiết lập đòn bẩy hợp lý : Chọn mức đòn bẩy phù hợp với mức chịu rủi ro của bạn. Với người mới, nên giữ đòn bẩy dưới 10x để giảm tác động của biến động giá lên ký quỹ.

Chọn chế độ ký quỹ một cách chiến lược : Cross margin phân bổ rủi ro trên toàn bộ vị thế nhưng có thể ảnh hưởng đến số dư tài khoản tổng, trong khi Isolated margin giới hạn rủi ro ở từng vị thế riêng lẻ. Hãy chọn theo chiến lược và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Duy trì đủ ký quỹ : Nạp ký quỹ định kỳ để tăng khoảng cách giữa giá mở vị thế và giá thanh lý, nâng cao khả năng chống chịu với biến động.

Bật cảnh báo rủi ro : Kích hoạt cảnh báo giá thanh lý hoặc nhắc nhở giá để theo dõi rủi ro theo thời gian thực và hành động kịp thời.

Ưu tiên bảo toàn vốn: Trong thị trường có độ biến động cao, hãy tập trung kiểm soát thua lỗ và bảo vệ vốn thay vì chỉ theo đuổi lợi nhuận tối đa.









Trong thị trường Futures với đòn bẩy cao, lợi nhuận và rủi ro luôn là hai mặt của cùng một đồng xu. Cơ chế thanh lý trên MEXC là một biện pháp bảo vệ quan trọng cho cả nhà giao dịch và sàn, nhưng nếu không hiểu rõ cách hoạt động và các yếu tố kích hoạt, bạn rất dễ bị thanh lý bất ngờ và mất vị thế. Chỉ khi nắm vững cơ chế thanh lý, hiểu sự khác biệt giữa Cross margin và Isolated margin, đồng thời áp dụng lệnh SL và quản lý ký quỹ hợp lý, bạn mới có thể giữ vững vị thế trong giai đoạn thị trường biến động và tránh nguy cơ bị thổi bay vốn chỉ trong tích tắc.





Hãy luôn ghi nhớ: Quản lý rủi ro phải là ưu tiên hàng đầu trong giao dịch Futures. Bằng cách quản lý vị thế một cách khoa học và bình tĩnh trước biến động, bạn mới có thể xây dựng nền tảng vững chắc để theo đuổi lợi nhuận - và từ đó đạt được thành công bền vững trong dài hạn.









