Tìm hiểu tỷ lệ Funding trên MEXC: Tạm biệt chi phí ẩn trong giao dịch Futures

Bạn đã bao giờ gặp trường hợp này chưa? Bạn dự đoán đúng xu hướng thị trường khi giao dịch Futures, nhưng lợi nhuận của bạn lại tiếp tục bị thu hẹp, hoặc số dư tài khoản bỗng dưng giảm? Thủ phạm có thể chính là thứ nhiều người mới thường bỏ qua: tỷ lệ Funding.





Đối với giao dịch Futures Vĩnh cửu trên MEXC , tỷ lệ Funding là một biến số chi phí quan trọng, thường bị các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm xem nhẹ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích tất cả những điều bạn cần biết - khái niệm, cách tính, khi nào bị tính phí, và cách tránh các sai lầm phổ biến - để bạn hiểu rõ hơn về "chi phí ẩn" này.









Tỷ lệ Funding là cơ chế giúp giữ cho giá Futures Vĩnh cửu gần với giá thị trường Spot. Cơ chế này đảm bảo sự ổn định thị trường bằng cách yêu cầu người nắm giữ vị thế Long và Short thanh toán cho nhau theo chu kỳ.





Nguyên tắc hoạt động trên MEXC Futures:





Khi giá Futures cao hơn giá Spot , tỷ lệ Funding là dương, và người giữ vị thế Long (người mua) phải trả phí cho người giữ vị thế Short.

Khi giá Futures thấp hơn giá Spot, tỷ lệ Funding là âm, và người giữ vị thế Short (người bán) phải trả phí cho người giữ vị thế Long.





Khoản phí này không do sàn thu, mà được thanh toán giữa các nhà giao dịch, nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận thực tế của bạn.





Ví dụ: Bạn mở vị thế Long với BTC và dự đoán đúng xu hướng, nhưng do tỷ lệ Funding cao, bạn bị trừ phí mỗi 8 giờ. Kết quả là lợi nhuận bị thu hẹp - hoặc tệ hơn, chuyển thành thua lỗ. Đó là thực tế của "chi phí ẩn" này.













Trong giao dịch Futures, tỷ lệ Funding không chỉ là một con số. Tỷ lệ Funding có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, chiến lược giao dịch và thậm chí là cách bạn suy đoán tâm lý thị trường. Dưới đây là lý do vì sao bạn không nên bỏ qua tỷ lệ này:









Vì hợp đồng Futures Vĩnh cửu không có ngày hết hạn, chênh lệch giá với thị trường Spot có thể kéo dài. Tỷ lệ Funding giúp điều chỉnh điều này bằng cách tạo động lực tài chính để cân bằng thị trường.





Ví dụ





Nếu giá BTC Spot là $100,000 và giá Futures là $101,000 (giá cao hơn thực tế):





→ Tỷ lệ Funding dương được áp dụng. Người giữ vị thế Long phải trả phí cho người giữ vị thế Short, khiến chi phí Long cao hơn. Điều này hạn chế hành vi mua quá mức và kéo giá Futures về gần giá Spot.









Tỷ lệ Funding tiết lộ xu hướng kỳ vọng tăng hay giảm của các nhà giao dịch - là chỉ báo theo thời gian thực về tâm lý thị trường.





Ví dụ





Tỷ lệ Funding +0.05% của BTCUSDT nghĩa là phần lớn nhà giao dịch đang kỳ vọng tăng giá và vào vị thế Long. Ngược lại, tỷ lệ -0.03% cho thấy tâm lý giảm giá, với nhiều người đang vào vị thế Short.





Tóm lại, tỷ lệ Funding giống như một "nhiệt kế" đo tâm lý thị trường.









Khi quá nhiều nhà giao dịch nghiêng về cùng một phía (Long hoặc Short), tỷ lệ Funding sẽ tự động điều chỉnh để phục hồi cân bằng. Mức Funding cao sẽ tạo áp lực tự nhiên buộc một phần vị thế phải rút lui.





Ví dụ





Nếu tỷ lệ Funding của BTC tăng vọt lên +0.15%, người giữ vị thế Long phải trả 0.15% mỗi 8 giờ - về cơ bản là một "hình phạt" cho việc theo đám đông.





"Thuế đám đông" này sẽ khiến một số nhà giao dịch đóng vị thế, giúp thị trường trở lại trạng thái cân bằng.









Tỷ lệ Funding là chi phí thực tế có thể làm giảm mạnh lợi nhuận, ngay cả khi bạn dự đoán đúng xu hướng thị trường. Trong những trường hợp nghiêm trọng, chi phí Funding có thể biến giao dịch lời thành lỗ.





Ví dụ





Bạn mở vị thế Long BTC, giá tăng 3% trong 24 giờ - một dự đoán đúng xu hướng. Tuy nhiên, với tỷ lệ Funding +0.25% mỗi 8 giờ, bạn trả tổng cộng 0.75% trong ngày. Lợi nhuận ròng chỉ còn 2.25%, nghĩa là mất 25% lợi nhuận chỉ vì phí Funding.





Tác động này càng rõ rệt khi thị trường đi ngang hoặc biến động mạnh, khiến chi phí Funding tích luỹ mà lợi nhuận biến động ít, dễ gây thua lỗ ròng dù dự đoán đúng xu hướng.









Phí Funding được tự động trừ từ ký quỹ vị thế khi số dư tài khoản không đủ. Điều này làm giảm ký quỹ khả dụng, đẩy giá thanh lý đến gần giá thị trường hơn, tăng rủi ro thanh lý.





Ví dụ





Bạn mở vị thế Long BTCUSDT với đòn bẩy , với khoảng cách giá thanh lý khá an toàn. Khi phí Funding tích lũy qua nhiều chu kỳ và bị trừ dần khỏi ký quỹ vị thế.





Điều này khiến ký quỹ khả dụng bị thu hẹp, giá thanh lý ngày càng tiến gần giá thị trường, thu hẹp vùng đệm an toàn của bạn. Một đợt giảm giá mà trước đây bạn có thể chịu đựng, giờ đây lại có nguy cơ bị thanh lý cao hơn đáng kể.









MEXC cung cấp hai loại Futures: USDT-M Futures và Coin-M Futures. Cách tính tỷ lệ Funding của hai loại này có sự khác biệt nhẹ.









Phí Funding = Giá trị vị thế × Tỷ lệ Funding Giá trị vị thế = Số lượng vị thế × Giá hợp lý





Ví dụ:Giá trị vị thế Long BTCUSDT của nhà giao dịch A là 10 BTC. Giá hợp lý hiện tại là 10,000 USDT và tỷ lệ Funding là 0.01%.





Giá trị vị thế = 10 × 10,000 = 100,000 USDT Phí Funding = 100,000 × 0.01% = 10 USDT





Vì tỷ lệ Funding là dương, với tư cách là người giữ vị thế Long, nhà giao dịch A phải trả 10 USDT cho người giữ vị thế Short. Nhà giao dịch mở vị thế Short BTCUSDT với cùng giá trị vị thế sẽ nhận được 10 USDT phí Funding.









Phí Funding = Giá trị vị thế × Tỷ lệ Funding Giá trị vị thế = [Số lượng vị thế (cont) × Kích thước hợp đồng] / Giá hợp lý





Ví dụ: Nhà giao dịch A nắm giữ 100 cont Long với BTCUSD (1 cont = 100 USD). Giá hợp lý hiện tại là 10,000 USDT và tỷ lệ Funding là 0.01%.





Giá trị vị thế = (100 × 100) / 10,000 = 1 BTC Phí Funding = 1 BTC × 0.01% = 0.0001 BTC





Tương tự, nếu tỷ lệ là dương, người giữ vị thế Long sẽ trả phí này cho người giữ vị thế Short. Nhà giao dịch A phải trả 0.0001 BTC cho nhà giao dịch mở vị thế Short BTCUSDT với cùng giá trị vị thế.





Loại hợp đồng Tỷ lệ Funding Tần suất thanh toán USDT-M ±0.01％ ~ ±0.03％

Mỗi 8 giờ theo mặc định (07:00/15:00/23:00 Giờ VN) Coin-M ±0.01％ ~ ±0.03％ Mỗi 8 giờ theo mặc định (07:00/15:00/23:00 Giờ VN)





Lưu ý: ±0.01% là mức tỷ lệ Funding thông thường. Trong điều kiện thị trường bất định hoặc với các tài sản có biến động mạnh (như ETH SOL , v.v.), tỷ lệ có thể tạm thời tăng lên ±0.03%. Trong điều kiện bình thường, MEXC áp dụng chu kỳ thanh toán mỗi 8 giờ. Tuy nhiên, một số cặp Futures có thể được điều chỉnh về chu kỳ thanh toán 4 giờ dựa trên độ biến động thị trường hoặc lý do chiến lược. Ví dụ, kể từ ngày 18/07/2025, MEXC đã điều chỉnh 14 cặp USDT-M Futures bao gồm LAYER, LPT, RVN sang chu kỳ thanh toán 4 giờ, với giới hạn tỷ lệ Funding là ±3%.









MEXC cung cấp nhiều cách để theo dõi tỷ lệ Funding và ảnh hưởng của tỷ lệ này đến vị thế của bạn:





Giao diện giao dịch Futures hiển thị tỷ lệ Funding hiện tại và đếm ngược thời gian ở thanh thông tin trên cùng.

Lịch sử lệnh & giao dịch → Phí Funding để xem toàn bộ lịch sử phí Funding của bạn. Truy cập vàođể xem toàn bộ lịch sử phí Funding của bạn.

Mỗi cặp Futures có tỷ lệ Funding riêng biệt. Luôn kiểm tra tỷ lệ hiện tại trước khi mở vị thế, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.





Lưu ý: Tỷ lệ Funding linh hoạt và thay đổi theo tâm lý thị trường Long - Short, đặc biệt dao động mạnh trong các giai đoạn thị trường có biến động cao.





Trên trang giao dịch Futures, phía trên biểu đồ nến , bạn có thể xem tỷ lệ Funding sẽ được thanh toán trong kỳ tiếp theo. Đồng hồ đếm ngược cho biết thời gian còn lại đến lúc thanh toán.









Lưu ý: Tỷ lệ Funding khác nhau giữa các cặp Futures. Người dùng nên kiểm tra tỷ lệ cho cặp đang giao dịch.





Trong mục Lệnh Futures ở góc trên bên phải, chọn Phí Funding để xem tất cả các khoản phí Funding đã được thanh toán.

















MEXC xử lý phí Funding theo chu kỳ cố định 8 giờ/lần: 07:00, 15:00 và 23:00 mỗi ngày (Giờ VN).

Người dùng chỉ bị tính phí Funding nếu đang giữ vị thế mở tại thời điểm thanh toán. Đóng vị thế trước thời điểm này sẽ không bị tính phí Funding.









Phí Funding được khấu trừ trực tiếp từ ký quỹ khả dụng. Nếu số dư không đủ, phí sẽ được trừ vào ký quỹ vị thế, điều này có thể khiến giá thanh lý tiến gần hơn với giá thị trường, làm tăng nguy cơ thanh lý.









Trong giao dịch hợp đồng Vĩnh cửu, biến động giá là điều hiển nhiên và dễ thấy. Tuy nhiên, tỷ lệ Funding là một chi phí ít rõ ràng hơn nhưng có ảnh hưởng không kém đến lợi nhuận qua mỗi chu kỳ thanh toán.





Với nhà giao dịch mới, giao dịch thành công không chỉ là dự đoán đúng xu hướng giá. Hiểu rõ các loại chi phí và cơ chế của Futures Vĩnh cửu là điều thiết yếu để đạt lợi nhuận bền vững. Nắm chắc kiến thức về tỷ lệ Funding giúp bạn tránh được các khoản chi phí bất ngờ và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.





Trên MEXC, việc hiểu cách hoạt động của tỷ lệ Funding sẽ giúp bạn giao dịch với góc nhìn toàn diện hơn về mọi loại chi phí liên quan. Hãy xem tỷ lệ Funding là một phần quan trọng trong hành trình học giao dịch. Bằng cách đưa chi phí này vào chiến lược, bạn có thể xây dựng phương pháp giao dịch Futures toàn diện hơn, cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và chi phí liên quan.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



