Futures dự đoán là gì? Phương thức giao dịch Futures đơn giản và dễ tiếp cận





Giao dịch Futures tiền mã hoá thu hút vô số nhà đầu tư nhờ đòn bẩy cao và khả năng nhận lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm. Tuy nhiên, các cơ chế phức tạp như ký quỹ, đòn bẩy và giá thanh lý thường khiến nhiều người mới e ngại. Để giảm rào cản tham gia, MEXC đã ra mắt Futures dự đoán . Tính năng này loại bỏ sự phức tạp của Futures truyền thống và đưa giao dịch trở về nguyên tắc cốt lõi: dự đoán thị trường sẽ tăng hay giảm.





Futures dự đoán cho phép nhà giao dịch dự báo giá của một loại tiền mã hoá sẽ Tăng hay Giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi vị thế Futures thể hiện dự đoán của nhà giao dịch về hướng di chuyển của giá. Nếu dự đoán đúng, nhà giao dịch nhận được lợi nhuận. Nếu dự đoán sai, khoản lỗ chỉ giới hạn trong số USDT đã đặt cho vị thế Futures đó.









Lợi nhuận: Khoản lợi nhuận tiềm năng từ một vị thế Futures dự đoán.

Số lượng: Số USDT bạn đầu tư, đồng thời cũng là khoản lỗ tối đa có thể xảy ra.

Tăng: Chọn Tăng nghĩa là bạn dự đoán giá chỉ số sẽ cao hơn tại thời điểm thanh toán.

Giảm: Chọn Giảm nghĩa là bạn dự đoán giá chỉ số sẽ thấp hơn tại thời điểm thanh toán.

Số tiền thanh toán = Tài sản gốc + Lợi nhuận

Lợi nhuận = Số tiền đầu tư × Tỷ lệ lợi nhuận









Xác nhận để đặt lệnh. Đăng nhập vào tài khoản MEXC và truy cập trang giao dịch Futures dự đoán. Chọn cặp giao dịch bạn muốn, ví dụ: BTCUSDT . Chọn đơn vị thời gian hết hạn (bao gồm 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày). Nhập Số lượng đặt lệnh, sau đó chọn bạn dự đoán giá sẽ Tăng hay Giảm khi hết hạn. Cuối cùng, nhấnđể đặt lệnh.









Nếu dự đoán của bạn đúng, bạn sẽ nhận được số tiền thanh toán khi Futures hết hạn.

Nếu dự đoán của bạn sai, Futures sẽ hết hạn và bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào. Tài sản gốc đã đặt cho Futures đó sẽ được tính là khoản lỗ của bạn và sẽ được cộng vào giới hạn lỗ hàng ngày.





Nếu kết quả không cao hơn cũng không thấp hơn giá mở (tức là giá chỉ số tại thời điểm hết hạn bằng với giá mở lệnh), bạn sẽ nhận lại số tiền thanh toán bằng đúng tài sản gốc đã đầu tư. Trường hợp này, bạn không có lợi nhuận cũng không bị lỗ.





Số tiền thanh toán cho mỗi Futures dựa trên tài sản gốc đã trả và tỷ lệ lợi nhuận tại thời điểm đặt lệnh.





Ví dụ:





Giả sử tỷ lệ lợi nhuận hiện tại là 87% và bạn đầu tư 10 USDT để dự đoán giá BTC trong tương lai:





Nếu dự đoán của bạn đúng, bạn sẽ nhận được tổng cộng 18.7 USDT, trong đó 8.7 USDT là lợi nhuận.

Nếu dự đoán của bạn sai, bạn sẽ mất 10 USDT tiền gốc.

Nếu kết quả hoà, bạn sẽ nhận lại 10 USDT tiền gốc đã đầu tư, không có lợi nhuận cũng không bị lỗ.

Lưu ý: Lợi nhuận = Số tiền đầu tư × Tỷ lệ lợi nhuận









Tỷ lệ lợi nhuận được tính nội bộ dựa trên biến động của tài sản và rủi ro thị trường tại một thời điểm nhất định, và có thể thay đổi. Tỷ lệ lợi nhuận sẽ được xác định tại thời điểm bạn đặt lệnh và sẽ giữ nguyên cho lệnh đó. Bạn có thể xem trực tiếp tỷ lệ lợi nhuận cho cả Tăng và Giảm trong khu vực giao dịch.





Như minh hoạ dưới đây, tỷ lệ lợi nhuận hiện tại là 82%. Nếu bạn đầu tư 5 USDT cho một dự đoán và dự đoán đúng, bạn sẽ nhận được số tiền thanh toán là 9.1 USDT, trong đó 4.1 USDT là lợi nhuận.













Giới hạn lỗ hàng ngày: Mỗi nhà giao dịch có giới hạn lỗ tối đa hàng ngày là 3,000 USDT, bao gồm cả khoản lỗ tiềm năng từ các lệnh đang mở. Giới hạn này được hệ thống áp dụng tự động, bạn sẽ không thể đặt lệnh nếu vượt quá mức lỗ này. Tài sản gốc đã đặt cho bất kỳ Futures dự đoán nào đang mở đều được tính vào khoản lỗ tiềm năng trong ngày.

Giới hạn Futures dự đoán đang mở: Bạn có thể giữ tối đa 4 Futures dự đoán đang mở cùng lúc.

Giới hạn giao dịch hàng ngày: Bạn có thể đặt tối đa 50 lệnh Futures dự đoán mỗi ngày.

Giới hạn giá: Mỗi Futures dự đoán đều có giới hạn giá riêng để giảm rủi ro tài chính. Giới hạn giá áp dụng sẽ được hiển thị trực tiếp trên MEXC.





MEXC toàn quyền điều chỉnh giới hạn lỗ hàng ngày, giới hạn Futures dự đoán chưa hết hạn và/hoặc giới hạn giá bất kỳ lúc nào. Các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các Futures dự đoán đang mở và sẽ không được thông báo riêng.









Không. Futures dự đoán không thể đóng trước khi hết hạn. Sau khi đặt lệnh, giao dịch sẽ duy trì trạng thái mở cho đến khi hết hạn.









Giá trị thanh toán được xác định tự động dựa trên chỉ số giá của tài sản cơ sở tại thời điểm Futures dự đoán hết hạn.









Tất cả Futures dự đoán đều được thanh toán bằng USDT. Nếu dự đoán đúng, lợi nhuận USDT sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Futures. Nếu dự đoán sai, khoản lỗ khi hết hạn chính là số tiền ký quỹ bạn đã trả cho Futures dự đoán, đồng thời cũng được tính vào giới hạn lỗ hàng ngày (như đã nêu ở trên).









Hiện tại Futures dự đoán chưa hỗ trợ giao dịch API.









Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của Futures dự đoán trên MEXC, dưới đây là bảng so sánh chi tiết với USDT-M Futures Vĩnh cửu truyền thống của MEXC.





Hạng mục MEXC Futures dự đoán MEXC Futures Vĩnh cửu truyền thống Độ phức tạp giao dịch Rất thấp, chỉ cần dự đoán hướng đi Cao, cần quản lý đòn bẩy, ký quỹ và vị thế Rủi ro cốt lõi Cố định, mức lỗ tối đa bằng số tiền đầu tư Biến đổi, có thể bị thanh lý (rủi ro lệnh gọi ký quỹ) Đòn bẩy/Ký quỹ Không cần thiết lập đòn bẩy hoặc ký quỹ Phải chọn đòn bẩy và chế độ ký quỹ Thời gian nắm giữ Cố định và rất ngắn (ví dụ: 60 giây) Linh hoạt, có thể giữ vô thời hạn (Vĩnh cửu) Phương thức tính lợi nhuận Lợi nhuận cố định, biết trước PNL thả nổi, phụ thuộc biến động giá và đòn bẩy Người dùng mục tiêu Người mới, người dùng ưu tiên sự đơn giản Nhà giao dịch chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm









Khởi đầu dễ dàng cho người mới: Nếu bạn quan tâm đến giao dịch Futures nhưng cảm thấy phức tạp, Futures dự đoán là bước khởi đầu lý tưởng. Bạn có thể trải nghiệm khía cạnh cốt lõi của giao dịch, dự đoán hướng đi của thị trường, trong khuôn khổ rủi ro rõ ràng và có thể kiểm soát.

Đầu cơ nhanh theo diễn biến thị trường: Khi thị trường có động lực rõ rệt trong ngắn hạn, ví dụ như khi có tin tức kinh tế quan trọng, Futures dự đoán cho phép bạn đầu cơ nhanh mà không cần phải thiết lập và quản lý vị thế Futures Vĩnh cửu phức tạp.

Giao dịch trong khung thời gian ngắn: Với thời gian nắm giữ siêu ngắn, bạn có thể hoàn tất giao dịch ngay cả trong những khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn, mang lại sự linh hoạt cao cho những ai không thể theo dõi thị trường liên tục.





Khi sử dụng sản phẩm MEXC Futures dự đoán, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Tuyên bố rủi ro và miễn trừ trách nhiệm về Futures dự đoán





Giao dịch tài sản kỹ thuật số và các sản phẩm liên quan như Futures dự đoán tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thua lỗ lớn đối với vị thế của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định giao dịch của mình và nên tham khảo ý kiến cố vấn độc lập nếu cần thiết. Hiệu suất trong quá khứ của tài sản kỹ thuật số và các sản phẩm liên quan không đảm bảo kết quả trong tương lai. Chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng chấp nhận mất.





