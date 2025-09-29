Người dùng mới cần đọc! Hướng dẫn về PNL và phí giao dịch Futures trên MEXC





Khi giao dịch Futures trên MEXC hoặc các sàn lớn khác, PNL giao dịch được tính dựa trên ba thành phần:





Phí giao dịch: Chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch.

Phí Funding: Thanh toán định kỳ dựa trên tỷ lệ Funding trong suốt thời gian nắm giữ vị thế.

PNL đã thực hiện: Lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng được chốt sau khi đóng vị thế.





Hiểu rõ cách tính toán ba yếu tố này sẽ giúp nhà giao dịch đánh giá chính xác lợi nhuận thực sự của mỗi giao dịch, tối ưu hóa chiến lược, giảm chi phí và đưa ra quyết định hợp lý trong các điều kiện thị trường khác nhau.









Trong giao dịch Futures Vĩnh cửu, phí khác nhau tùy thuộc cách giao dịch được thực hiện:





Phí Taker: Khi bạn khớp trực tiếp với một lệnh trên sổ lệnh, bạn phải trả mức phí cao hơn.





Công thức: Phí = Giá trị vị thế × Phí Taker (0.040%)





Phí Maker: Khi bạn đặt lệnh Limit trên sổ lệnh và cung cấp thanh khoản trong khi chờ được khớp, phí thường thấp hơn, đôi khi bằng 0.





Công thức: Phí = Giá trị vị thế × Phí Maker (0.010%)





Lưu ý: Mức phí trên tính đến ngày 15/08/2025. MEXC áp dụng tiêu chuẩn phí khác nhau cho giao dịch Futures và Spot, vui lòng kiểm tra mức phí mới nhất trước khi giao dịch để chọn phương thức khớp lệnh hiệu quả nhất.

















Phí Funding là một trong những điểm khác biệt chính giữa hợp đồng Futures Vĩnh cửu và Futures truyền thống. Phí này đảm bảo giá của hợp đồng Futures Vĩnh cửu duy trì sát với tài sản Spot cơ bản.





Trên MEXC, Futures Vĩnh cửu thường thanh toán phí Funding mỗi 8 giờ. Tùy theo tỷ lệ Funding dương hay âm và hướng vị thế (Long hay Short), bạn sẽ phải trả hoặc được nhận phí Funding.





Nếu bạn giữ vị thế Long và tỷ lệ Funding dương, bạn cần trả phí Funding. Nếu tỷ lệ Funding âm, bạn sẽ nhận được phí Funding. (Phí Funding được trao đổi trực tiếp giữa người dùng.)





Công thức: Phí Funding = Tỷ lệ Funding × Giá trị vị thế (Số lượng hợp đồng × Kích thước × Giá hợp lý tại thời điểm thanh toán)





Theo dõi xu hướng tỷ lệ Funding giúp nhà giao dịch dự đoán chi phí nắm giữ và lập kế hoạch chiến lược giao dịch chính xác hơn.









PNL được chia thành PNL chưa thực hiện (thả nổi) và PNL đã thực hiện (đóng vị thế).









USDT-M Futures

Long = (Giá hợp lý – Giá mở) × Kích thước vị thế

Short = (Giá mở – Giá hợp lý) × Kích thước vị thế





Coin-M Futures

Long = (1 / Giá mở – 1 / Giá hợp lý) × Kích thước vị thế

Short = (1 / Giá hợp lý – 1 / Giá mở) × Kích thước vị thế









USDT-M Futures

Long = (Giá hợp lý – Giá mở) × Kích thước vị thế

Short = (Giá mở – Giá hợp lý) × Kích thước vị thế





Coin-M Futures

Long = (1 / Giá mở – 1 / Giá đóng) × Kích thước vị thế

Short = (1 / Giá đóng – 1 / Giá mở) × Kích thước vị thế









500 USDT ký quỹ với đòn bẩy 10×. Một người dùng mở vị thế Long 0.1 BTC của cặp BTCUSDT Futures với giá 50,000 USDT với vai trò Taker, sử dụngký quỹ với đòn bẩy 10×.





Trong ví dụ này, dữ liệu được chọn chỉ mang tính minh họa: Phí Taker = 0.02%, phí Maker = 0.00%, tỷ lệ Funding = -0.025%





Người dùng cần trả phí: 50,000 × 0.1 × 0.02% = 1 USDT





Tỷ lệ Funding âm, do đó người dùng nhận được: -50,000 × 0.1 × (-0.025%) = 1.25 USDT phí Funding





Nếu người dùng bán vị thế 0.1 BTC Futures với vai trò Maker khi giá BTC là 60,000:





Khi này, PNL đã thực hiện = (60,000 − 50,000) × 0.1 = 1,000 USDT





Phí đóng = 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT





Do đó, tổng PNL đã thực hiện của người dùng = 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT





Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch để xem phí và tỷ lệ Funding đã áp dụng cho từng giao dịch, cũng như PNL của mỗi lệnh.









Đánh giá giao dịch chính xác: Hiểu rõ thành phần của PNL mỗi lệnh, bao gồm phí giao dịch, phí Funding và PNL đã thực hiện, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về kết quả và tránh quyết định dựa trên ước lượng mơ hồ.

Tối ưu hóa chiến lược giao dịch: Bằng cách phân tích PNL trong các tình huống giao dịch khác nhau, bạn có thể xác định chiến lược hiệu quả hơn và loại bỏ chi phí không cần thiết, từ đó điều chỉnh để tăng hiệu quả và lợi nhuận.

Giảm chi phí giao dịch: Biết cách tính phí giao dịch và phí Funding giúp bạn chọn vai trò phù hợp (Taker hoặc Maker) và dự đoán biến động tỷ lệ Funding, từ đó quản lý chi phí tốt hơn và tránh chi phí không đáng có.

Quyết định đầu tư hợp lý: Hiểu toàn diện cách tính PNL giúp bạn giữ sự tỉnh táo khi giao dịch, tránh bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn, phòng ngừa việc chạy theo mù quáng hoặc giao dịch quá mức, và đưa ra quyết định phù hợp với mức chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư.









Nắm vững công thức tính PNL Futures trên MEXC giúp bạn đánh giá rõ kết quả và rủi ro giao dịch, duy trì quyết định chiến lược hợp lý và xây dựng kế hoạch giao dịch hiệu quả, có thể kiểm soát trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Nhờ đó, bạn có thể tránh chi phí không cần thiết và đạt lợi nhuận ổn định dài hạn.





Futures trên thanh điều hướng, chọn USDT-M hoặc Coin-M Futures, nạp hoặc chuyển tài sản vào tài khoản Futures, đặt đòn bẩy và hướng vị thế (Long/Short), sau đó bắt đầu giao dịch. Để xem hướng dẫn chi tiết từng bước, vui lòng tham khảo: " Bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào trang web hoặc App MEXC, nhấntrên thanh điều hướng, chọnhoặcFutures, nạp hoặc chuyển tài sản vào tài khoản Futures, đặt đòn bẩy và hướng vị thế (Long/Short), sau đó bắt đầu giao dịch. Để xem hướng dẫn chi tiết từng bước, vui lòng tham khảo: " Hướng dẫn giao dịch Futures trên MEXC (App): Cách giao dịch Futures trên MEXC.









