Hướng dẫn xem tài sản trong tài khoản Futures và vị thế hiện tại trên MEXC để cải thiện giao dịch





Giao dịch Futures tiền mã hoá đã trở nên phổ biến đối với nhà đầu tư nhờ tính linh hoạt và đa dạng cặp giao dịch. Đặc biệt, MEXC Futures được người dùng đánh giá cao khi cung cấp hơn 1,300 cặp giao dịch và phí siêu thấp (phí Maker chỉ từ 0% và phí Taker chỉ từ 0.02%).





Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý giao dịch Futures tiềm ẩn rủi ro nhất định. Khi giao dịch trên MEXC, điều quan trọng là phải xây dựng một chiến lược quản lý rủi ro hợp lý. Theo dõi tài sản trong tài khoản và các vị thế hiện tại theo thời gian thực là một trong những cách quan trọng để nâng cao hiệu quả giao dịch và duy trì kiểm soát rủi ro tiềm ẩn.













Người dùng có thể xem tài sản khả dụng để giao dịch trên trang giao dịch Futures tại mục Khả dụng.









Người dùng cũng có thể xem tài sản tại Ví → Futures.













Người dùng có thể xem vị thế hiện tại ở cuối trang giao dịch Futures. Các thông tin như kích thước vị thế, giá thanh lý ước tính và PNL chưa thực hiện sẽ được hiển thị. Tại đây, người dùng cũng có thể thêm ký quỹ vào vị thế để giảm rủi ro bị thanh lý.









Tại đây, người dùng có thể xem tất cả vị thế hiện tại của các cặp giao dịch.









Futures Vĩnh cửu: Futures Vĩnh cửu, còn được gọi là hợp đồng Futures Vĩnh cửu, phát triển từ hợp đồng Futures tài chính truyền thống, với điểm khác biệt chính là : Futures Vĩnh cửu, còn được gọi là hợp đồng Futures Vĩnh cửu, phát triển từ hợp đồng Futures tài chính truyền thống, với điểm khác biệt chính là Futures Vĩnh cửu không có ngày thanh toán. Điều này có nghĩa là miễn là vị thế không bị đóng do thanh lý bắt buộc, vị thế sẽ duy trì trạng thái mở vô thời hạn.





Giá chỉ số: Chỉ số giá tổng hợp được lấy bằng cách tham chiếu giá trên các sàn giao dịch chính thống lớn và tính trung bình có trọng số. : Chỉ số giá tổng hợp được lấy bằng cách tham chiếu giá trên các sàn giao dịch chính thống lớn và tính trung bình có trọng số. Giá chỉ số hiển thị trên trang hiện tại là giá chỉ số BTC. Giá chỉ số BTC được lấy bằng cách tham khảo giá trên Bybit, HTX và MEXC.





Giá hợp lý: Giá hợp lý theo thời gian thực của Futures, được tính dựa trên giá chỉ số và giá thị trường. Giá này được dùng để tính PNL thả nổi của các vị thế và xác định thanh lý vị thế. Giá có thể lệch so với giá mới nhất của Futures để tránh thao túng giá.





Kích thước (1 cont): Đây là giá trị của một hợp đồng Futures. Với : Đây là giá trị của một hợp đồng Futures. Với USDT-M Futures , mỗi hợp đồng được tính bằng số lượng token. Với Coin-M Futures, mỗi hợp đồng được tính bằng đô la Mỹ. Ví dụ, kích thước hợp đồng Futures của BTC là 1 hợp đồng = 0.0001 BTC.





Biến động giá tối thiểu: Mức dao động giá tối thiểu cho mỗi hợp đồng Futures. Ví dụ, biến động giá tối thiểu của BTC là 0.1.





Số lượng đặt lệnh tối thiểu: Số lượng đặt lệnh tối thiểu cho một lệnh giao dịch Futures. Ví dụ, số lượng giao dịch tối thiểu của BTC là 0.0001 BTC.





Tỷ lệ giá trần/giá sàn lệnh Limit: Giá lệnh mua Limit phải thấp hơn hoặc bằng (1 + Tỷ lệ giá trần) x Giá chỉ số. Giá lệnh bán Limit phải cao hơn hoặc bằng (1 - Tỷ lệ giá sàn) x Giá chỉ số.





Số lượng lệnh chờ tối đa: Số lượng lệnh chờ Limit tối đa cho mỗi cặp giao dịch.





Bảo vệ giá: Sau khi bật tính năng bảo vệ giá, nếu TP/SL (lệnh Trigger) đạt giá kích hoạt và nếu chênh lệch giữa giá mới nhất và giá hợp lý của Futures vượt ngưỡng đặt sẵn cho Futures này, : Sau khi bật tính năng bảo vệ giá, nếu TP/SL (lệnh Trigger) đạt giá kích hoạt và nếu chênh lệch giữa giá mới nhất và giá hợp lý của Futures vượt ngưỡng đặt sẵn cho Futures này, TP/SL (lệnh Trigger) sẽ bị từ chối. Lưu ý bảo vệ giá chỉ có hiệu lực khi đã bật và sẽ không áp dụng cho các lệnh lịch sử đã đặt trước đó.





Ký quỹ ban đầu: Số tiền ký quỹ tối thiểu cần thiết để mở vị thế.





Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: Giá trị của vị thế tại thời điểm mở chia cho ký quỹ vị thế. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tương ứng với hệ số : Giá trị của vị thế tại thời điểm mở chia cho ký quỹ vị thế. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tương ứng với hệ số đòn bẩy





Ký quỹ duy trì: Số tiền ký quỹ tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế. Khi số dư ký quỹ của vị thế thấp hơn ký quỹ duy trì, vị thế sẽ bị thanh lý hoặc giảm. Ký quỹ duy trì = Giá trị danh nghĩa vị thế x Tỷ lệ ký quỹ duy trì.





Giới hạn rủi ro: MEXC triển khai cơ chế giới hạn rủi ro cho tất cả tài khoản giao dịch, sử dụng mô hình ký quỹ theo cấp để quản lý rủi ro. Hệ số đòn bẩy được xác định dựa trên kích thước vị thế, với đòn bẩy thấp hơn cho vị thế lớn hơn. Người dùng có thể tự điều chỉnh hệ số đòn bẩy và tỷ lệ ký quỹ ban đầu được tính dựa trên hệ số đòn bẩy do người dùng chọn.





Tỷ lệ Funding: Dựa trên chênh lệch giá giữa giá Futures Vĩnh cửu và giá Spot, phí Funding sẽ được thanh toán định kỳ giữa nhà giao dịch Long và Short. Khi thị trường tăng, tỷ lệ Funding dương, và nhà giao dịch Long trong Futures Vĩnh cửu sẽ trả phí Funding cho nhà giao dịch Short. Ngược lại, khi thị trường giảm, : Dựa trên chênh lệch giá giữa giá Futures Vĩnh cửu và giá Spot, phí Funding sẽ được thanh toán định kỳ giữa nhà giao dịch Long và Short. Khi thị trường tăng, tỷ lệ Funding dương, và nhà giao dịch Long trong Futures Vĩnh cửu sẽ trả phí Funding cho nhà giao dịch Short. Ngược lại, khi thị trường giảm, tỷ lệ Funding âm, nhà giao dịch Short trong Futures Vĩnh cửu sẽ trả phí Funding cho nhà giao dịch Long.





PNL chưa thực hiện: PNL của vị thế Long/Short được hiển thị trước khi đóng vị thế.

Long: Số lượng (cont) x Kích thước Futures (cont) x (Giá hợp lý - Giá mở trung bình)

Short: Số lượng (cont) x Kích thước Futures (cont) x (Giá mở trung bình - Giá hợp lý)





PNL: PNL của vị thế Long/Short được hiển thị sau khi đóng vị thế.

Long: Số lượng (cont) x Kích thước Futures (cont) x (Giá đóng trung bình - Giá mở trung bình)

Short: Số lượng (cont) x Kích thước Futures (cont) x (Giá mở trung bình - Giá đóng trung bình)





Số lượng và số lượng khớp: "Số lượng" đề cập đến khối lượng giao dịch mong muốn mà người dùng đặt trước khi đặt lệnh. Khi người dùng đặt lệnh lớn, lệnh thường được chia thành nhiều lệnh nhỏ hơn và được khớp tuần tự. "Số lượng khớp" đề cập đến số lượng thực tế đã được giao dịch. Khi số lượng bằng với số lượng khớp, nghĩa là lệnh đã được khớp hoàn toàn.





Giá đặt lệnh và giá khớp lệnh: "Giá đặt lệnh" là mức giá giao dịch mong muốn mà người dùng nhập khi đặt lệnh. Nếu người dùng chọn : "Giá đặt lệnh" là mức giá giao dịch mong muốn mà người dùng nhập khi đặt lệnh. Nếu người dùng chọn lệnh Limit , giá đặt lệnh là giá mà người dùng nhập. Nếu chọn lệnh Market, giá đặt lệnh phụ thuộc vào kết quả giao dịch thực tế. Khi người dùng đặt lệnh lớn, lệnh thường được chia nhỏ và khớp lần lượt. Do biến động thị trường, giá khớp lệnh thực tế của mỗi lệnh có thể khác nhau. "Giá khớp lệnh" là giá trung bình của các giá khớp thực tế này.





Giá mở trung bình: Chi phí trung bình để mở vị thế.





Giá đóng trung bình: Giá trung bình của tất cả vị thế đã đóng.





PNL đã thực hiện: Tất cả : Tất cả lợi nhuận và thua lỗ đã thực hiện phát sinh từ vị thế, bao gồm phí giao dịch, phí Funding và PNL đóng. (Không bao gồm phần khấu trừ phí giao dịch bằng voucher và MX.)





Giá trị tài sản: Số dư ví + PNL chưa thực hiện.





Số dư ví: Tổng chuyển vào - Tổng chuyển ra + PNL đã thực hiện.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



