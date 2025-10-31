Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

















Trên Web : Tại Trung tâm bảo mật . Tại mục Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email , nhấn Thay đổi ở bên phải, chọn Đặt lại xác minh bảo mật? , và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. : Tại trang đăng nhập chính thức , nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ và chọn. Tại mụchoặc, nhấnở bên phải, chọn, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Trên App: Tại trang đăng nhập, nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái và chọn Trung tâm bảo mật. Tiếp theo, tại mục Xác minh qua điện thoại hoặc Xác minh Email, chọn Đặt lại xác minh bảo mật? và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.









Vui lòng chuẩn bị các thông tin sau và gửi đến bộ phận CSKH qua Email service@mexc.com hoặc cung cấp thông tin cho CSKH trực tuyến. Sau khi xác minh, MEXC sẽ xử lý việc huỷ liên kết trong vòng 1–3 ngày làm việc.

1）Lý do thay đổi

2）Email/Số điện thoại đã sử dụng trước đây

3）Email/Số điện thoại mới

4）Lịch sử giao dịch gần đây, bao gồm lịch nạp/rút hoặc địa chỉ đăng nhập thường dùng

5）Ảnh bạn cầm giấy tờ tùy thân và một tờ giấy ghi rõ (bao gồm: lý do thay đổi, UID, logo MEXC, ngày tháng và chữ ký)









Tài khoản của bạn có thể bị khóa tạm thời trong các trường hợp sau:

Sau 5 lần liên tiếp nhập sai mật khẩu khi đăng nhập, tài khoản sẽ bị khóa trong 2 giờ.

Sau 10 lần liên tiếp nhập sai mật khẩu khi đăng nhập, tài khoản sẽ bị khóa trong 24 giờ.





Quên mật khẩu để đặt lại mật khẩu. Trong trường hợp không thể đặt lại mật khẩu do mất thông tin xác minh, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn để yêu cầu Nếu bạn muốn mở khóa tài khoản sớm hơn, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trên trang đăng nhập và nhấnđể đặt lại mật khẩu. Trong trường hợp không thể đặt lại mật khẩu do mất thông tin xác minh, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn để yêu cầu Đặt lại xác minh bảo mật

















Trên Web : Trên trang chủ MEXC, nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải, chọn Trung tâm bảo mật , sau đó chọn Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email và nhấn Cài đặt ở bên phải. Thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình.

Trên App: Trên trang chủ App MEXC, nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái, chọn Trung tâm bảo mật, sau đó nhấn vào Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email và thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình.









Nếu bạn có thể truy cập số điện thoại/Email hiện tại:

Trên Web : Tại Trung tâm bảo mật , sau đó chọn Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email và nhấn vào Thay đổi . Thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình. : Tại trang chủ web , nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải, chọn, sau đó chọnhoặcvà nhấn vào. Thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình.

Trên App: Tại trang chủ App, nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái, chọn Trung tâm bảo mật, sau đó chọn Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email và làm theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình.









Nếu số điện thoại hoặc Emailhiện tại không thể truy cập:

Trên Web: Tại Trung tâm bảo mật , truy cập Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email , nhấn Thay đổi , sau đó chọn Đặt lại xác minh bảo mật? . Thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình. Tại trang chủ web , nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải, chọn, truy cậphoặc, nhấn, sau đó chọn. Thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình.

Trên App: Tại trang chủ App, nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái, chọn Trung tâm bảo mật, nhấn vào Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email, sau đó nhấn Đặt lại xác minh bảo mật? và thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quá trình.

Lưu ý: Việc rút và giao dịch OTC sẽ tạm thời bị hạn chế trong 24 giờ sau khi thay đổi số điện thoại/Email.





Vui lòng gửi yêu cầu đến Email service@mexc.com để yêu cầu thay đổi hoặc hủy liên kết Email. MEXC sẽ xử lý yêu cầu trong vòng 24 giờ. Các thông tin cần cung cấp bao gồm:

Mô tả chi tiết vấn đề

Thông tin tài khoản MEXC (số điện thoại, Email, hoặc UID)

Địa chỉ Email mới (vui lòng đảm bảo địa chỉ này có thể gửi và nhận Email. Nếu không nhận được Email hoặc mã xác minh, bạn có thể gặp khó khăn khi thực hiện rút tài sản trong tương lai)

Lịch sử giao dịch gần đây, số dư tài sản, lịch sử nạp/rút, và các vị trí đăng nhập thường xuyên

Ảnh bạn cầm giấy tờ tùy thân kèm theo một ghi chú viết tay bao gồm: logo MEXC, lý do thay đổi, thông tin tài khoản, ngày tháng và chữ ký của bạn. Ngày tháng phải trùng với ngày gửi yêu cầu

Nếu chưa hoàn thành xác minh KYC, vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển từ nền tảng gửi đến MEXC (ảnh phải hiển thị TxID, số tiền và thời gian). Thông tin này không bắt buộc nếu không có lịch sử nạp





Để yêu cầu thay đổi hoặc hủy liên kết số điện thoại, vui lòng gửi Email đến service@mexc.com. MEXC sẽ xử lý yêu cầu trong vòng 24 giờ. Các thông tin cần cung cấp bao gồm:

1）Mô tả chi tiết vấn đề

2）Thông tin tài khoản MEXC (số điện thoại, Email hoặc UID)

3）Số điện thoại mới

4）Lịch sử giao dịch gần đây, số dư tài sản, lịch sử nạp/rút, và các vị trí đăng nhập thường xuyên

5）Ảnh bạn cầm giấy tờ tùy thân kèm ghi chú viết tay, bao gồm: logo MEXC, lý do thay đổi, số điện thoại cũ và mới, ngày tháng, và chữ ký của bạn. Ngày tháng phải trùng với ngày gửi yêu cầu

6）Nếu chưa hoàn thành xác minh KYC, vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển từ nền tảng gửi đến MEXC (ảnh phải hiển thị TxID, số tiền và thời gian). Thông tin này không bắt buộc nếu không có lịch sử nạp









Mỗi số điện thoại/Email chỉ có thể được đăng ký hoặc liên kết với một tài khoản MEXC. Nếu bạn nhận được thông báo này, có nghĩa là số điện thoại hoặc Email của bạn đã được liên kết với một tài khoản MEXC khác. Nếu quên tài khoản/mật khẩu đăng nhập, vui lòng nhấn vào Quên mật khẩu trên trang đăng nhập để khôi phục thông tin tài khoản.













Trên Web: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật , sau đó chọn Mã Google Authenticator ở bên phải, nhấn Cài đặt và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Trên App: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật, nhấn Xác minh Googlevà thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

"Liên kết Google Authenticator". Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo









Trên Web: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật , sau đó chọn Mã Google Authenticator ở bên phải, nhấn Gỡ bỏ , và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

On the App: Tap the profile icon in the top left corner of the homepage, select Security, tap Google Authenticator, then follow the on-screen instructions. Trên App: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật, nhấn Xác minh Google và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

"MEXC hướng dẫn hủy liên kết Google Authenticator". Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo









Trên Web: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật , nhấn vào Mã Google Authenticator ở bên phải, chọn Gỡ bỏ → Đặt lại xác minh bảo mật? , sau đó chọn Đặt lại Google Authenticator và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Trên App: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật, nhấn Xác minh Google→ Đặt lại xác minh bảo mật?, sau đó nhấn Đặt lại Google Authenticator và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.





"MEXC hướng dẫn hủy liên kết Google Authenticator". Sau khi gửi yêu cầu đặt lại Google Authenticator, bộ phận CSKH chính thức của MEXC sẽ xem xét yêu cầu trong vòng 1 ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, Google Authenticator cũ sẽ được hủy liên kết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo









Trên điện thoại cũ: Mở App Google Authenticator, nhấn vào biểu tượng ≡ ở góc trên bên trái, chọn Chuyển tài khoản, xuất mã bạn muốn chuyển (một phần hoặc toàn bộ), tạo mã QR và chờ để quét.

Trên điện thoại mới: Mở App Google Authenticator, nhấn vào biểu tượng + ở góc dưới bên phải, chọn Quét mã QR, sau đó quét mã QR được tạo bởi điện thoại cũ và hoàn tất chuyển đổi.





"Hướng dẫn chuyển Google Authenticator trên MEXC sang điện thoại mới". Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo









Nếu bạn có nhiều tài khoản được liên kết với Google Authenticator trên điện thoại, vui lòng đảm bảo bạn đang nhập mã xác minh khớp với Email đã đăng ký trên MEXC.

Đảm bảo bạn đã cài đặt đúng App Google Authenticator. Người dùng iOS có thể tìm kiếm “Authenticator App” trên App Store, còn người dùng Android có thể tìm kiếm “Google Authenticator” trên Google Play để tải về.

Mã Google Authenticator chỉ có hiệu lực trong 30 giây. Vui lòng nhập và gửi mã trong khoảng thời gian này.

Đảm bảo thời gian trên điện thoại được đồng bộ chính xác với giờ chuẩn theo múi giờ của bạn.





Đặt lại xác minh bảo mật? và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu đã kiểm tra các lý do trên nhưng Google Authenticator vẫn báo lỗi, bạn có thể yêu cầu đặt lại Google Authenticator trên trang web MEXC hoặc App MEXC bằng cách nhấn vàovà thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.





Trên Web: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật , chọn Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email ở bên phải, nhấn Thay đổi → Đặt lại xác minh bảo mật? , và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Trên App: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật, chọn Xác minh điện thoại hoặc Xác minh Email, nhấn Đặt lại xác minh bảo mật?, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.





Lưu ý: Sau khi thay đổi hoặc hủy liên kết Google Authenticator, việc rút tiền mã hóa và fiat sẽ tạm thời bị hạn chế trong 24 giờ.













Vui lòng thử các cách sau để khắc phục vấn đề:

Xóa bộ nhớ đệm (cache) của trình duyệt

Chuyển sang trình duyệt khác

Sử dụng App để nhận mã xác minh

Nếu các phương pháp trên không giải quyết được vấn đề và bạn vẫn không nhận được mã xác minh, vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ.









Nếu không nhận được mã xác minh qua Email, vui lòng thực hiện các bước kiểm tra sau:

1）Kiểm tra thư mục Spam để tìm Email xác minh.

2）Đảm bảo đang kiểm tra đúng địa chỉ Email đã đăng ký với tài khoản của bạn.

3）Xác minh Email của bạn có thể gửi và nhận thư bình thường.

4）Đợi hết thời gian đếm ngược của mã xác minh Email trước khi yêu cầu mã mới.

Nếu các phương pháp trên không giải quyết được vấn đề, vui lòng thêm miền Email hoặc địa chỉ Email của MEXC vào whitelist và thử yêu cầu mã xác minh lại.





"Tại sao không nhận được thông báo qua Email từ MEXC?". Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo









Nếu bạn đăng ký tài khoản bằng Apple ID và chọn tùy chọn "Ẩn Email của tôi", một địa chỉ Email riêng tư sẽ được sử dụng. Email riêng tư này có thể gây ra chậm trễ hoặc vấn đề khi nhận mã xác minh.





Để trải nghiệm mượt mà hơn, vui lòng thay đổi Email liên kết sang một Email bạn thường xuyên sử dụng. Các bước như sau:

Trên Web: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật , nhấn vào Xác minh Email → Thay đổi , và thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất.

Trên App: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật, nhấn vào Xác minh Email, và thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất.













Để đảm bảo an toàn tài khoản và ngăn chặn việc đóng tài khoản trái phép, bạn cần gửi ảnh cầm giấy tờ tùy thân cùng câu trả lời cho các câu hỏi sau qua Email đến dataprotect@mexc.com. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin bạn cung cấp.





Vui lòng chụp ảnh bạn cầm giấy tờ tùy thân cùng một ghi chú viết tay với nội dung sau: "Hôm nay là [ngày]. Tôi yêu cầu xóa tài khoản MEXC ([Email/số điện thoại]) và xác nhận từ bỏ toàn bộ tài sản trong tài khoản này." Vui lòng cung cấp kèm các thông tin sau:

1）UID tài khoản và thời gian đăng ký (ước tính)

2）Ngày giao dịch gần nhất bằng tài khoản (ước tính).

3）Ngày nạp/rút gần nhất (ước tính)

4）Danh sách các loại tiền mã hóa từng được nắm giữ trong tài khoản.

5）Các địa điểm đăng nhập thường xuyên

6）Lý do đóng tài khoản





Lưu ý, việc xóa tài khoản là hành động không thể hoàn tác, vui lòng cân nhắc các điểm quan trọng sau:

Đảm bảo tất cả thông tin bạn cung cấp đều chính xác. Việc cung cấp thông tin sai có thể khiến yêu cầu xóa tài khoản không được xử lý.

Sau khi tài khoản bị xóa, bạn sẽ mất quyền truy cập vĩnh viễn.

Tất cả dữ liệu và tài sản trong tài khoản sẽ bị mất.

Một số thông tin đã chia sẻ (ví dụ: lịch sử giao dịch với người dùng khác) sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn, nhưng vẫn có thể xem thông tin này trong tài khoản của người dùng liên quan. Theo yêu cầu pháp lý về lưu trữ hồ sơ, MEXC có thể giữ lại một phần thông tin của bạn, nhưng chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối dữ liệu này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo "Thỏa thuận người dùng MEXC"





Sau khi bạn gửi yêu cầu xóa tài khoản và tài liệu được xác minh, MEXC sẽ xử lý yêu cầu trong vòng 15 ngày làm việc. Cảm ơn sự kiên nhẫn và sự thông cảm của bạn.





Lưu ý: Sau khi gửi yêu cầu xóa tài khoản, đội ngũ MEXC sẽ kiểm tra tài liệu và liên hệ với bạn qua Email để xác nhận thông tin. Vui lòng phản hồi trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được Email. Nếu không phản hồi trong thời gian này, yêu cầu sẽ được xem như đã hủy.









Sau khi quá trình xóa tài khoản hoàn tất, nếu số điện thoại hoặc Email chưa được sử dụng cho tài khoản khác, bạn có thể đăng ký lại bằng cùng thông tin này.





Lưu ý: Sau khi đăng ký lại tài khoản sau khi xoá, bạn có thể bị hạn chế tham gia một số hoạt động theo quy tắc của MEXC.









Sau khi gửi yêu cầu xóa tài khoản, đội ngũ MEXC sẽ kiểm tra và liên hệ với bạn qua Email để xác nhận việc xoá tài khoản. Vui lòng phản hồi trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được Email để hoàn tất xác nhận. Sau khi thông tin được xác minh, tài khoản sẽ được xóa trong vòng 15 ngày làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua Email khi tài khoản đã được xóa thành công.









Sau khi nhận được yêu cầu xóa tài khoản, đội ngũ MEXC sẽ kiểm tra thông tin bạn đã cung cấp.





Nếu thông tin chính xác, bạn sẽ nhận được Email xác nhận thứ hai. Chỉ cần trả lời Email này với nội dung “Xác nhận xóa tài khoản” mà không cần tạo Email mới. Sau khi xác nhận, tài khoản sẽ được xóa trong vòng 15 ngày làm việc.









Vui lòng kiểm tra bạn đã trả lời Email xác nhận thứ hai với nội dung “Xác nhận xóa tài khoản” hay chưa. Nếu chưa trả lời, yêu cầu xóa tài khoản sẽ không được xử lý.









Tài khoản sẽ không thể xóa nếu số dư vượt quá 5 USDT. Vui lòng rút hết tài sản trước khi gửi yêu cầu xóa tài khoản.









Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản nếu tài khoản bị đóng băng và số dư dưới 5 USDT.









Xóa tài khoản sẽ không ảnh hưởng đến quyền truy cập của các tài khoản khác, vì yêu cầu xóa chỉ áp dụng cho tài khoản cụ thể mà bạn đã yêu cầu. Sau khi tài khoản bị xóa, Email hoặc số điện thoại liên kết vẫn có thể được sử dụng để đăng ký tài khoản mới, nhưng sẽ không đủ điều kiện tham gia các chương trình ưu đãi dành cho người dùng mới.





Lưu ý: Nếu bạn xóa tài khoản chính, tất cả các tài khoản phụ liên kết cũng sẽ bị xóa.









Hiện tại, tài khoản Đại lý không thể bị xóa. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng về 0%. Nếu tài khoản chính của người dùng Đại lý bị xóa, tài khoản Đại lý tương ứng cũng sẽ bị xóa.









Đối với iOS: Truy cập Trang chủ, nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái, chọn Chuyển tài khoản, vuốt sang trái trên tài khoản cần xóa để hiển thị tùy chọn xóa, sau đó nhấn Xóa đã chọn để xoá ID đăng nhập.





Đối với Android: Truy cập Trang chủ, nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái, chọn Chuyển tài khoản, nhấn giữ tài khoản cần xóa để mở cửa sổ xác nhận, sau đó nhấn Xác nhận để xoá ID đăng nhập.













Trên Web: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật , cuộn xuống mục Thiết bị và Hoạt động → Đóng băng tài khoản , nhấn Đóng băng và thực hiện theo hướng dẫn trên trang.

Trên App: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, chọn Trung tâm bảo mật, sau đó chọn Quản lý tài khoản → Đóng băng tài khoảnvà thực hiện theo hướng dẫn trên trang.





Lưu ý, sau khi tài khoản bị đóng băng, các tính năng sau sẽ bị hạn chế:

1）Bạn sẽ không thể đăng nhập tài khoản cho đến khi được CSKH hỗ trợ mở lại.

2）Tất cả các tính năng giao dịch và đăng nhập sẽ bị vô hiệu hóa.

3）Tất cả khoá API liên kết với tài khoản sẽ bị hủy kích hoạt.

4）Để mở lại tài khoản, bạn cần liên hệ CSKH.













Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để khắc phục vấn đề:

1）Xác nhận thông tin tài khoản: Đảm bảo đăng nhập vào đúng tài khoản. Kiểm tra UID, địa chỉ Email hoặc số điện thoại.

2）Token bị hủy niêm yết: Nếu tài sản là token bị hủy niêm yết, bạn có thể bỏ chọn tùy chọn Ẩn tài sản nhỏ trong tài khoản Spot, sau đó tìm kiếm tên token để kiểm tra trạng thái của token.

Token đã đổi tên: Nếu token đã được đổi tên, bạn có thể tìm kiếm tên token trong 3）: Nếu token đã được đổi tên, bạn có thể tìm kiếm tên token trong Trung tâm thông báo để xem các cập nhật mới nhất về dự án.

4）Kiểm tra tài sản nhỏ: Bỏ chọn Ẩn tài sản nhỏ trong tài khoản Spot và tìm kiếm token để kiểm tra trạng thái của token.

5）Xem lại lịch sử đăng nhập và rút: Kiểm tra lịch sử đăng nhập và rút của bạn. Nếu xác định được hoạt động trái phép hoặc nghi ngờ mất tài sản, bạn nên báo cáo vấn đề cho cảnh sát và nộp yêu cầu thực thi pháp luật để được hỗ trợ.

6）Tăng cường bảo mật tài khoản: Cập nhật mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật tài khoản và kiểm tra lại các hoạt động đăng nhập gần đây để phát hiện bất kỳ truy cập trái phép nào.





Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng nhấn vào CSKH trực tuyến để được hỗ trợ.









Trên Web : Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải trang chủ, vào Cài đặt , tìm Tiền tệ , sau đó chọn loại tiền tệ ưa thích.

Trên App: Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái trang chủ, vào Cài đặt, nhấn vào Tiền tệ, sau đó chọn loại tiền tệ ưa thích.









Trên Web : Nhấn vào Ví → Tổng quan trong danh sách thả xuống, bên dưới Tổng tài sản ước tính , nhấn vào ▼ bên cạnh giá trị tiền tệ tương đương của số dư và chọn loại tiền tệ địa phương của bạn.

Trên App: Nhấn vào Ví trên trang chủ. Trong Giá trị tài sản, nhấn vào ▼ bên cạnh giá trị tiền tệ tương đương của số dư và chọn loại tiền tệ địa phương của bạn.













Có hai loại tài khoản phụ:

Tài khoản phụ API: Loại tài khoản phụ này không hỗ trợ đăng nhập trực tiếp và chỉ được sử dụng cho giao dịch API.

Tài khoản phụ cá nhân: Loại tài khoản phụ này chỉ có thể đăng nhập qua web và yêu cầu xác minh Email.









Quy trình đặt lại mật khẩu của tài khoản phụ cũng giống như quy trình đặt lại mật khẩu của tài khoản chính. Thực hiện theo các bước dưới đây:









Trên Web : Đăng nhập vào tài khoản phụ. Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải, chọn Trung tâm bảo mật , truy cập Bảo mật nâng cao → Mật khẩu đăng nhập và nhấn vào Thay đổi .

Trên App: Tính năng này hiện không được hỗ trợ.









Trên Web : Đăng nhập vào tài khoản chính. Nhấn vào Biểu tượng người dùng → Quản lý tài khoản phụ . Bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về tài khoản phụ trong Quản lý tài khoản . Tìm cột Thao tác , di chuột qua ... và nhấn vào Đổi mật khẩu .

Trên App: Tính năng này hiện không được hỗ trợ.









Để đăng nhập vào cả tài khoản chính và tài khoản phụ cùng lúc, bạn có thể sử dụng các trình duyệt khác nhau hoặc truy cập thông qua hai tên miền trang web riêng biệt.





Tên miền khả dụng:









Bạn có thể tạo tối đa 30 tài khoản phụ API.





Không, tài khoản phụ không hỗ trợ xác minh KYC.









Hiện tại, MEXC chỉ hỗ trợ chuyển tài sản từ tài khoản chính sang tài khoản phụ và không hỗ trợ chuyển trên chuỗi vào tài khoản phụ.

Bước 1: Nhấn vào Biểu tượng người dùng và nhấn vào Quản lý tài khoản phụ.

Bước 2: Trong Quản lý tài khoản phụ, nhấn vào Quản lý tài sản → Chuyển.

Bước 3: Chọn tài khoản phù hợp, nhập loại tài sản và số lượng, sau đó nhấn vào Chuyển.













Trên Web : Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải của trang chủ và nhấn vào Xác minh để xem thông tin KYC của bạn.

Trên App: Chạm vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái, sau đó nhấn vào > bên cạnh nickname để xem thông tin KYC của bạn.









Tài khoản MEXC cho phép tối đa 3 lần thử xác minh KYC sơ cấp hoặc nâng cao mỗi ngày. Nếu nhận được thông báo đã vượt quá giới hạn hàng ngày, vui lòng thử lại sau 24 giờ.









Nếu bạn hiện đang ở cấp độ KYC sơ cấp, chúng tôi khuyến nghị bạn nên nâng cấp trực tiếp sang KYC nâng cao . Trong quá trình nộp yêu cầu, bạn có thể tải lại các giấy tờ tùy thân chính xác để cập nhật thông tin.





Nếu bạn đã hoàn thành KYC nâng cao và cần chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin, bạn có thể nộp yêu cầu Cập nhật xác minh KYC thông qua tùy chọn dịch vụ khách hàng tự động. Vui lòng chọn lý do cập nhật phù hợp dựa trên tình huống của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quy trình. Sàn sẽ xét duyệt yêu cầu bạn đã nộp và cập nhật thông tin xác minh sau khi được phê duyệt.









Trong hầu hết các trường hợp, quá trình xét duyệt KYC được hoàn thành trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, tùy vào độ phức tạp của thông tin bạn cung cấp và khối lượng xét duyệt hiện tại, một số trường hợp có thể mất từ 8–24 giờ để hoàn thành.









Nếu nhận được thông báo này trong quá trình xác minh KYC, có nghĩa bạn đã hoàn thành xác minh danh tính trên một tài khoản khác. Theo chính sách của MEXC, thông tin xác minh danh tính của mỗi người dùng chỉ có thể được liên kết với ba tài khoản MEXC.









Xác minh KYC sơ cấp: Quy trình xác minh KYC sơ cấp cho phép bạn xác minh danh tính bằng cách tải lên các tài liệu nhận dạng và cung cấp thông tin tài liệu cần thiết. Sau khi hoàn thành xác minh KYC sơ cấp, giới hạn rút trong 24 giờ là 80 BTC.





Xác minh KYC nâng cao: Xác minh KYC nâng cao yêu cầu xác minh nhận dạng khuôn mặt trực tiếp. Sau khi hoàn thành, giới hạn rút trong 24 giờ tăng lên 200 BTC.









Hiện tại, MEXC không hỗ trợ chuyển đổi KYC cá nhân (sơ cấp hoặc nâng cao) sang KYC tổ chức, cũng như không hỗ trợ chuyển đổi KYC tổ chức thành KYC cá nhân cho cùng một tài khoản.









Có, mỗi mã số đăng ký doanh nghiệp chỉ có thể được sử dụng để hoàn thành KYC tổ chức cho một tài khoản MEXC.









MEXC tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quy định và cam kết cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch an toàn hơn. Để bảo vệ tài khoản và tài sản của bạn, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn hoàn thành xác minh KYC. Nếu không, một số chức năng của tài khoản có thể bị hạn chế.





MEXC mã hóa và bảo mật tất cả thông tin xác minh của người dùng và sẽ không bao giờ sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác. Cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của bạn.









Trước khi hoàn thành KYC, bạn vẫn có hạn mức giao dịch lên đến 1,000 USDT (hoặc tương đương với các token khác). Nếu hết hạn mức này, vui lòng hoàn thành quy trình xác minh KYC ngay. MEXC đặc biệt khuyến nghị bạn nên hoàn thành KYC để tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên sàn.





Yêu cầu hoàn trả. Nếu không thể hoàn thành KYC, bạn có thể nộp yêu cầu hoàn trả tài sản bị hạn chế bằng cách điền thông tin cần thiết trên trang









Trước khi hoàn thành KYC, bạn vẫn có hạn mức giao dịch lên đến 1,000 USDT (hoặc tương đương với các token khác). Nếu hết hạn mức này, vui lòng hoàn thành quy trình xác minh ngay. MEXC đặc biệt khuyến nghị bạn nên hoàn thành KYC để tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trên sàn.





Đơn khiếu nại rút tài sản trên trang web chính thức, điền đầy đủ thông tin cần thiết để yêu cầu rút. Sau khi khiếu nại được phê duyệt, tài khoản sẽ ở chế độ "chỉ giảm", giới hạn chỉ còn quyền Rút và Đóng vị thế. Các tính năng khác của tài khoản sẽ không còn khả dụng. Nếu không thể hoàn thành KYC, bạn có thể nộptrên trang web chính thức, điền đầy đủ thông tin cần thiết để yêu cầu rút. Sau khi khiếu nại được phê duyệt, tài khoản sẽ ở chế độ "chỉ giảm", giới hạn chỉ còn quyềnvà. Các tính năng khác của tài khoản sẽ không còn khả dụng.













MEXC toàn quyền từ chối yêu cầu đăng ký từ người dùng ở các khu vực pháp lý không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế hoặc từ người dùng có thể được xem là người có ảnh hưởng chính trị. Chúng tôi toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt giao dịch bất kỳ lúc nào nếu phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, điều này không cấu thành hành vi vi phạm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của chúng tôi đối với người dùng.





Tính đến thời điểm hiện tại, MEXC toàn quyền từ chối yêu cầu đăng ký hoặc giao dịch từ người dùng ở các quốc gia hoặc khu vực sau: Canada, Trung Quốc đại lục, Cuba, Crimea, Donetsk, Hồng Kông, Iran, Luhansk, Triều Tiên, Sevastopol, Singapore, Sudan, Syria, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ (gọi chung là "Quốc gia hoặc khu vực bị hạn chế").





Danh sách các quốc gia hoặc khu vực bị hạn chế ở trên không phải là danh sách đầy đủ và MEXC có thể điều chỉnh danh sách bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo " Thỏa thuận người dùng ".









Để tuân thủ các yêu cầu quản lý của chính quyền địa phương, hiện tại MEXC không cung cấp dịch vụ cho người dùng cố gắng đăng nhập hoặc hoàn thành xác minh KYC từ một số địa điểm nhất định.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Thỏa thuận người dùng









Hiện tại, MEXC hỗ trợ các loại tài liệu KYC sau đây cho người dùng Nigeria: CCCD, giấy phép lái xe, thẻ cử tri hoặc hộ chiếu quốc tế.









Đối với KYC tổ chức, chủ sở hữu/cổ đông có lợi cuối cùng của công ty không được là công dân của quốc gia hoặc khu vực bị MEXC hạn chế. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Thỏa thuận người dùng









Thỏa thuận người dùng MEXC và tuân thủ theo hướng dẫn để đăng ký và sử dụng tài khoản đúng quy định. Người dùng từ các quốc gia/khu vực đã ngừng dịch vụ chỉ có thể rút tài sản cá nhân và không thể tham gia bất kỳ giao dịch nào. Vui lòng rút tài sản càng sớm càng tốt. Thời gian đóng tài khoản chính xác sẽ được thông báo riêng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảoMEXC và tuân thủ theo hướng dẫn để đăng ký và sử dụng tài khoản đúng quy định.













Vui lòng liên hệ CSKH và cung cấp thông tin sau:

1）Ảnh chụp màn hình lịch sử chuyển của ví/tài khoản, ID giao dịch, địa chỉ chuyển và giải thích chi tiết về thông tin liên quan với vụ việc.

2）Hoàn thành xác minh KYC trên MEXC để đảm bảo thông tin đã cung cấp là hợp pháp và không có bất kỳ hành vi giả mạo, bịa đặt hoặc vu khống nào.

3）Nếu xác minh được thông tin trên, chúng tôi sẽ tạm thời đóng băng tài khoản bị nghi ngờ (trong vòng 24 giờ), MEXC khuyến nghi bạn báo cảnh sát ngay.

4）Sau khi nộp thông tin, báo cáo với cảnh sát trong vòng 48 giờ và cung cấp biên bản báo cảnh sát hoặc giấy xác nhận vụ việc. Nếu không cung cấp được bằng chứng yêu cầu, chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và có thể xem xét việc mở khóa tài sản.

5）Nếu cơ quan chức năng yêu cầu MEXC hỗ trợ trong quá trình điều tra, vui lòng gửi Email đến legal@mexc.com. Email phải bao gồm bằng chứng danh tính của cán bộ xử lý vụ việc, bằng chứng đăng ký vụ việc và các tài liệu điều tra (thông báo yêu cầu bằng chứng), cùng với tuyên bố rõ ràng về thông tin yêu cầu.

6）MEXC sẽ liên hệ trực tiếp và hợp tác với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc trong quá trình điều tra.



