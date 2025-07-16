MEXC ra mắt dịch vụ mới MEXC Loans





MEXC Loans là giải pháp cho vay tiền mã hóa trên MEXC. Khoản vay MEXC cho phép người dùng thế chấp một trong các tài sản tiền mã hóa để vay một tài sản khác mà sau đó họ có thể sử dụng để giao dịch giao ngay, phái sinh nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư hoặc người dùng có thể rút.





MEXC Loans đã chính thức ra mắt. Bạn có thể truy cập trang web chính thức của MEXC để tham gia và trải nghiệm. Với khoản vay an toàn và thuận tiện, MEXC Loans cho phép bạn tự do quản lý tài sản tiền mã hóa cho dù là bạn vay để quay vòng vốn hay đầu tư. MEXC Loans sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, cung cấp phương pháp linh hoạt và phù hợp để quản lý tài sản.









MEXC Loans hiện chỉ hỗ trợ trên phiên bản Web.









Sản phẩm ở thanh điều hướng bên dưới và chọn MEXC Loans. Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Sau đó, vào mụcở thanh điều hướng bên dưới và chọn









Trên trang MEXC Loans hiển thị các loại tiền mã hóa cho vay và thế chấp đang được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ thế chấp TON để vay USDT làm ví dụ minh họa. Nhấn vào [Vay ngay] để tiếp tục.









Bạn cần nhập số tiền vay mong muốn bằng USDT và số lượng TON tương ứng mà bạn cần thế chấp. Chọn thời hạn cho vay, đánh dấu vào ô để đồng ý với "Điều khoản và Điều kiện vay vốn MEXC" và nhấp vào [Xác nhận vay].





Nếu số lượng TON thế chấp không đủ để đảm bảo số tiền USDT mong muốn được vay, bạn có thể chuyển thêm TON từ tài khoản Futures hoặc tài khoản Fiat của mình.









Sau khi vay thành công, bạn có thể tìm thấy khoản vay của mình trong [Khoản vay của tôi].





Nếu bạn có nhiều khoản vay với trạng thái khác nhau, bạn có thể kiểm tra tại [Chưa trả], [Đã trả] và [Lịch sử trả nợ].









Bạn cần chú ý đến thời hạn vay và hoàn trả khoản vay đúng thời hạn; nếu không sẽ phải chịu lãi quá hạn. Hiện tại, MEXC Loans không hỗ trợ trả nợ trước hạn.





MEXC Loans có giới hạn số lượng được vay tối đa. Khi "số lượng có thể vay" ở quỹ vay MEXC Loans bằng 0 thì bạn không thể thực hiện vay vốn.









Trên trang chủ Ứng dụng MEXC, hãy nhấn vào [Thêm], sau đó trong mục [Earn], chọn [MEXC Loans].





Trên trang MEXC Loans, bạn có thể xem danh sách các loại tiền điện tử hỗ trợ vay vốn và Staking. Chúng tôi sẽ đặt cọc TON để vay USDT làm ví dụ. Nhấn vào [Vay ngay].





Bạn cần nhập số tiền vay mong muốn bằng USDT và số lượng TON tương ứng mà bạn cần thế chấp. Chọn thời hạn cho vay, chọn đồng ý với "Điều khoản và điều kiện vay vốn MEXC" và nhấn vào [Xác nhận vay].





Nếu số lượng TON thế chấp không đủ để vay số USDT mong muốn, bạn có thể chuyển thêm TON từ tài khoản Futures hoặc tài khoản Fiat của mình.









Sau khi vay thành công, bạn có thể tìm thấy khoản vay của mình trong mục "Khoản vay của tôi".





Nếu bạn có nhiều khoản vay với trạng thái khác nhau, bạn có thể kiểm tra tại [Chưa trả], [Đã trả] và [Lịch sử trả nợ].









Bạn cần chú ý đến thời hạn vay và hoàn trả khoản vay đúng thời hạn; nếu không sẽ phải chịu lãi quá hạn. Hiện tại, MEXC Loans không hỗ trợ trả nợ trước hạn.





MEXC Loans có giới hạn số lượng được vay tối đa. Khi "số lượng có thể vay" ở quỹ vay MEXC Loans bằng 0 thì bạn không thể thực hiện vay vốn.





TON (The Open Network) là đối tác đầu tư chiến lược của MEXC nên MEXC Loans sử dụng TON làm tài sản thế chấp đầu tiên hỗ trợ vay vốn. Sự hỗ trợ từ MEXC Ventures mang lại sự bảo mật và độ tin cậy cao hơn trong việc dùng TON làm tài sản thế chấp. Các nhà đầu tư được trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ chuyên nghiệp do MEXC cung cấp.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy chú ý đến rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Tất cả các giao dịch đầu tư của người dùng đều là quyết định cá nhân, không liên quan đến nền tảng.