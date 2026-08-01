Сьогоднішня ціна Universal Basic Compute

Поточна ціна Universal Basic Compute (UBC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UBC до USD становить $ 0 за UBC.

Universal Basic Compute наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 39 849, з циркуляційною пропозицією у 994,96M UBC. Протягом останніх 24 годин UBC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,096666, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UBC змінився на +0,43% за останню годину та на +4,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Universal Basic Compute (UBC)

Ринкова капіталізація $ 39,85K$ 39,85K $ 39,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,05K$ 40,05K $ 40,05K Циркуляційне постачання 994,96M 994,96M 994,96M Загальна пропозиція 999 791 160,608702 999 791 160,608702 999 791 160,608702

Поточна ринкова капіталізація Universal Basic Compute — $ 39,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UBC — 994,96M, зі загальною пропозицією 999791160.608702. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,05K.