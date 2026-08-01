Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Universal Basic Compute сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація UBC становить 39 849 USD. Відстежуйте оновлення цін UBC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Universal Basic Compute сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація UBC становить 39 849 USD. Відстежуйте оновлення цін UBC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про UBC

Інформація про ціну UBC

Що таке UBC

Whitepaper UBC

Офіційний вебсайт UBC

Токеноміка UBC

Прогноз ціни UBC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Universal Basic Compute

Ціна Universal Basic Compute (UBC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UBC до USD:

$0,00004005
$0,00004005$0,00004005
-1,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Universal Basic Compute (UBC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:04:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Universal Basic Compute

Поточна ціна Universal Basic Compute (UBC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UBC до USD становить $ 0 за UBC.

Universal Basic Compute наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 39 849, з циркуляційною пропозицією у 994,96M UBC. Протягом останніх 24 годин UBC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,096666, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UBC змінився на +0,43% за останню годину та на +4,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Universal Basic Compute (UBC)

$ 39,85K
$ 39,85K$ 39,85K

--
----

$ 40,05K
$ 40,05K$ 40,05K

994,96M
994,96M 994,96M

999 791 160,608702
999 791 160,608702 999 791 160,608702

Поточна ринкова капіталізація Universal Basic Compute — $ 39,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UBC — 994,96M, зі загальною пропозицією 999791160.608702. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,05K.

Історія ціни Universal Basic Compute у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,096666
$ 0,096666$ 0,096666

$ 0
$ 0$ 0

+0,43%

-0,99%

+4,22%

+4,22%

Історія ціни Universal Basic Compute (UBC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universal Basic Compute до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Universal Basic Compute до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Universal Basic Compute до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Universal Basic Compute до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,99%
30 днів$ 0+0,55%
60 днів$ 0+13,11%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Universal Basic Compute

Прогноз ціни Universal Basic Compute (UBC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UBC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Universal Basic Compute (UBC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Universal Basic Compute потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Universal Basic Compute у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни UBC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Universal Basic Compute.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Universal Basic Compute (UBC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI Agent LaunchpadArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

Про Universal Basic Compute

Яка зараз ціна торгівлі Universal Basic Compute?

Поточна ціна торгівлі Universal Basic Compute становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі UBC?

UBC зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Universal Basic Compute сьогодні?

За останні 24 години Universal Basic Compute зазнав зміни ціни на -0.99%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Universal Basic Compute сьогодні?

Протягом останнього дня Universal Basic Compute коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Universal Basic Compute

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:04:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Universal Basic Compute (UBC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Universal Basic Compute

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2875
$0,2875$0,2875

+187,50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37138
$0,37138$0,37138

-12,85%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01558
$0,01558$0,01558

-15,55%

AurumX

AurumX

UMX

$0,12514
$0,12514$0,12514

-28,40%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00710
$0,00710$0,00710

+57,77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003409
$0,0003409$0,0003409

+28,64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9374
$2,9374$2,9374

+21,38%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0115
$0,0115$0,0115

+9,52%

Myros

Myros

MY

$0,0121
$0,0121$0,0121

+18,62%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?