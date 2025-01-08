Ціна Speculation (SPECU)
Поточна ціна Speculation (SPECU) сьогодні становить 0.082221 USD з ринковою капіталізацією $ 82.22K USD. Ціна SPECU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Speculation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.94K USD
- зміна ціни Speculation протягом дня — -22.56%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Speculation до USD становила $ -0.02396642880332735.
За останні 30 днів зміна ціни Speculation до USD становила $ +0.0425305306.
За останні 60 днів зміна ціни Speculation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Speculation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02396642880332735
|-22.56%
|30 днів
|$ +0.0425305306
|+51.73%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Speculation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.76%
-22.56%
+252.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space.
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