Сьогоднішня ціна Speculation (SPECU)

Поточна ціна Speculation (SPECU) сьогодні становить 0.082221 USD з ринковою капіталізацією $ 82.22K USD. Ціна SPECU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Speculation:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.94K USD

- зміна ціни Speculation протягом дня — -22.56%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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