Інформація щодо ціни Sovryn (SOV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,110941 $ 0,110941 $ 0,110941 Мін. за 24 год $ 0,134721 $ 0,134721 $ 0,134721 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,110941$ 0,110941 $ 0,110941 Макс. за 24 год $ 0,134721$ 0,134721 $ 0,134721 Рекордний максимум $ 43,98$ 43,98 $ 43,98 Найнижча ціна $ 0,087564$ 0,087564 $ 0,087564 Зміна ціни (за 1 год) +1,96% Зміна ціни (1 дн.) +20,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,77%

Актуальна ціна Sovryn (SOV) становить $0,134345. За останні 24 години SOV торгувався між мінімумом у $ 0,110941 і максимумом у $ 0,134721, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOV становить $ 43,98, тоді як його історичний мінімум — $ 0,087564.

Що стосується короткострокових результатів, то SOV змінився на +1,96% за останню годину, +20,87% за 24 години та на +19,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sovryn (SOV)

Ринкова капіталізація $ 6,86M$ 6,86M $ 6,86M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,44M$ 13,44M $ 13,44M Циркуляційне постачання 51,02M 51,02M 51,02M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sovryn — $ 6,86M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOV — 51,02M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,44M.