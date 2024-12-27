Ціна Predict Crypto (PREAI)
Поточна ціна Predict Crypto (PREAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна PREAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Predict Crypto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD
- зміна ціни Predict Crypto протягом дня — +0.38%
- циркуляційна пропозиція – 8.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Predict Crypto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Predict Crypto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Predict Crypto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Predict Crypto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.38%
|30 днів
|$ 0
|+255.48%
|60 днів
|$ 0
|+106.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Predict Crypto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
+0.38%
-11.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology
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