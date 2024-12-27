Сьогоднішня ціна Predict Crypto (PREAI)

Поточна ціна Predict Crypto (PREAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.36M USD. Ціна PREAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Predict Crypto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD

- зміна ціни Predict Crypto протягом дня — +0.38%

- циркуляційна пропозиція – 8.50B USD

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