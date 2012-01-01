Токеноміка Predict Crypto (PREAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Predict Crypto (PREAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Predict Crypto (PREAI) Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Офіційний вебсайт: https://predictingai.info/ Whitepaper: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf Купити PREAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Predict Crypto (PREAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Predict Crypto (PREAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,27K $ 23,27K $ 23,27K Загальна пропозиція: $ 8,50B $ 8,50B $ 8,50B Циркуляційна пропозиція: $ 8,50B $ 8,50B $ 8,50B FDV (повністю розведена вартість): $ 23,27K $ 23,27K $ 23,27K Історичний максимум: $ 0,00212446 $ 0,00212446 $ 0,00212446 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Predict Crypto (PREAI)

Токеноміка Predict Crypto (PREAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Predict Crypto (PREAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PREAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PREAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PREAI, досліджуйте ціну токена PREAI в реальному часі!

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