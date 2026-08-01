Сьогоднішня ціна OffChain

Поточна ціна OffChain (OFFCHAIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OFFCHAIN до USD становить $ 0 за OFFCHAIN.

OffChain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 124 078, з циркуляційною пропозицією у 999,98M OFFCHAIN. Протягом останніх 24 годин OFFCHAIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OFFCHAIN змінився на -0,79% за останню годину та на +4,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,43K.

Ринкова інформація щодо OffChain (OFFCHAIN)

Ринкова капіталізація $ 124,08K$ 124,08K $ 124,08K Обсяг (за 24 год) $ 7,43K$ 7,43K $ 7,43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 124,08K$ 124,08K $ 124,08K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 979 762,728298 999 979 762,728298 999 979 762,728298

Поточна ринкова капіталізація OffChain — $ 124,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,43K. Циркуляційна пропозиція OFFCHAIN — 999,98M, зі загальною пропозицією 999979762.728298. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 124,08K.