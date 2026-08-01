Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна OffChain сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OFFCHAIN становить 124 078 USD. Відстежуйте оновлення цін OFFCHAIN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна OffChain сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OFFCHAIN становить 124 078 USD. Відстежуйте оновлення цін OFFCHAIN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про OFFCHAIN

Інформація про ціну OFFCHAIN

Що таке OFFCHAIN

Офіційний вебсайт OFFCHAIN

Токеноміка OFFCHAIN

Прогноз ціни OFFCHAIN

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип OffChain

Ціна OffChain (OFFCHAIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OFFCHAIN до USD:

$0,00012295
$0,00012295$0,00012295
-0,17%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни OffChain (OFFCHAIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:18:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна OffChain

Поточна ціна OffChain (OFFCHAIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OFFCHAIN до USD становить $ 0 за OFFCHAIN.

OffChain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 124 078, з циркуляційною пропозицією у 999,98M OFFCHAIN. Протягом останніх 24 годин OFFCHAIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OFFCHAIN змінився на -0,79% за останню годину та на +4,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,43K.

Ринкова інформація щодо OffChain (OFFCHAIN)

$ 124,08K
$ 124,08K$ 124,08K

$ 7,43K
$ 7,43K$ 7,43K

$ 124,08K
$ 124,08K$ 124,08K

999,98M
999,98M 999,98M

999 979 762,728298
999 979 762,728298 999 979 762,728298

Поточна ринкова капіталізація OffChain — $ 124,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,43K. Циркуляційна пропозиція OFFCHAIN — 999,98M, зі загальною пропозицією 999979762.728298. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 124,08K.

Історія ціни OffChain у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,79%

-16,30%

+4,50%

+4,50%

Історія ціни OffChain (OFFCHAIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OffChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OffChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OffChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OffChain до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-16,30%
30 днів$ 0-37,01%
60 днів$ 0-79,06%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни OffChain

Прогноз ціни OffChain (OFFCHAIN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OFFCHAIN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни OffChain (OFFCHAIN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна OffChain потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне OffChain у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OFFCHAIN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни OffChain.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс OffChain (OFFCHAIN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про OffChain

Яка зараз ціна OffChain?

Торгуючи за ₴, OffChain продемонстрував зміну ціни на рівні -16.30% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку OFFCHAIN?

Поставки грають важливу роль: з обігу 999979762.728298 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація OffChain?

Його ринкова капіталізація становить ₴5469337.74412097568000, що займає #5417 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

OFFCHAIN зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як OffChain вписується у категорію Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

Як токен Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, OFFCHAIN конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про OffChain

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:18:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OffChain (OFFCHAIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про OffChain

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3492
$0,3492$0,3492

+249,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,44895
$0,44895$0,44895

+17,56%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01835
$0,01835$0,01835

+46,44%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16988
$0,16988$0,16988

-15,85%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0,04102
$0,04102$0,04102

-4,60%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,001885
$0,001885$0,001885

+6,01%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003242
$0,0003242$0,0003242

+3,91%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0138
$0,0138$0,0138

-1,42%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7814
$2,7814$2,7814

+54,42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?