Сьогоднішня ціна Numogram

Поточна ціна Numogram (GNON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GNON до USD становить $ 0 за GNON.

Numogram наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 109 552, з циркуляційною пропозицією у 1,00B GNON. Протягом останніх 24 годин GNON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,18181, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GNON змінився на +0,14% за останню годину та на +2,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 227,66.

Ринкова інформація щодо Numogram (GNON)

Ринкова капіталізація $ 109,55K$ 109,55K $ 109,55K Обсяг (за 24 год) $ 227,66$ 227,66 $ 227,66 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 109,55K$ 109,55K $ 109,55K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Numogram — $ 109,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 227,66. Циркуляційна пропозиція GNON — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 109,55K.