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Поточна ціна MPOOL сьогодні становить 0,0040674 USD. Ринкова капіталізація MULT POOL становить 362 064 USD. Відстежуйте оновлення цін MULT POOL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MPOOL сьогодні становить 0,0040674 USD. Ринкова капіталізація MULT POOL становить 362 064 USD. Відстежуйте оновлення цін MULT POOL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MULT POOL

Інформація про ціну MULT POOL

Що таке MULT POOL

Офіційний вебсайт MULT POOL

Токеноміка MULT POOL

Прогноз ціни MULT POOL

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Ціна MPOOL (MULT POOL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MULT POOL до USD:

$0,0040674
$0,0040674$0,0040674
+0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MPOOL (MULT POOL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:53:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MPOOL

Поточна ціна MPOOL (MULT POOL) сьогодні становить $ 0,0040674, зі зміною 2,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MULT POOL до USD становить $ 0,0040674 за MULT POOL.

MPOOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 362 064, з циркуляційною пропозицією у 89,01M MULT POOL. Протягом останніх 24 годин MULT POOL торгувався між $ 0,00398534 (мінімум) та $ 0,00406927 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00596188, тоді як історичний мінімум — $ 0,00187809.

У короткостроковій динаміці MULT POOL змінився на +0,02% за останню годину та на -0,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,39.

Ринкова інформація щодо MPOOL (MULT POOL)

$ 362,06K
$ 362,06K$ 362,06K

$ 2,39
$ 2,39$ 2,39

$ 362,06K
$ 362,06K$ 362,06K

89,01M
89,01M 89,01M

89 014 806,31006996
89 014 806,31006996 89 014 806,31006996

Поточна ринкова капіталізація MPOOL — $ 362,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,39. Циркуляційна пропозиція MULT POOL — 89,01M, зі загальною пропозицією 89014806.31006996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 362,06K.

Історія ціни MPOOL у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00398534
$ 0,00398534$ 0,00398534
Мін. за 24 год
$ 0,00406927
$ 0,00406927$ 0,00406927
Макс. за 24 год

$ 0,00398534
$ 0,00398534$ 0,00398534

$ 0,00406927
$ 0,00406927$ 0,00406927

$ 0,00596188
$ 0,00596188$ 0,00596188

$ 0,00187809
$ 0,00187809$ 0,00187809

+0,02%

+2,04%

-0,40%

-0,40%

Історія ціни MPOOL (MULT POOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MPOOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MPOOL до USD становила $ -0,0002423938.
За останні 60 днів зміна ціни MPOOL до USD становила $ -0,0001463779.
За останні 90 днів зміна ціни MPOOL до USD становила $ -0,000000039029404471.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,04%
30 днів$ -0,0002423938-5,95%
60 днів$ -0,0001463779-3,59%
90 днів$ -0,000000039029404471-0,00%

Прогноз ціни MPOOL

Прогноз ціни MPOOL (MULT POOL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MULT POOL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни MPOOL (MULT POOL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MPOOL потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MPOOL у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MULT POOL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MPOOL.

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Ресурс MPOOL (MULT POOL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Polygon Ecosystem

Про MPOOL

Яка зараз ціна MPOOL?

MPOOL торгують за ₴0.179281347443595264000, зміна ціни за останні 24 години становить 2.04%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH MPOOL становить ₴0.2627855336817184768000, тоді як ATL — ₴0.0827817539018394624000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка MULT POOL сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴15958922.59940450304000, що розміщує актив на #3973 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі MPOOL?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до MULT POOL.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 89014812.3047204 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить MPOOL?

MPOOL належить до класифікації Polygon Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію MULT POOL?

Робота в мережі -- дозволяє MULT POOL використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про MPOOL

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:53:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MPOOL (MULT POOL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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DAPPOS

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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