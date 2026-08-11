Сьогоднішня ціна MPOOL

Поточна ціна MPOOL (MULT POOL) сьогодні становить $ 0,0040674, зі зміною 2,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MULT POOL до USD становить $ 0,0040674 за MULT POOL.

MPOOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 362 064, з циркуляційною пропозицією у 89,01M MULT POOL. Протягом останніх 24 годин MULT POOL торгувався між $ 0,00398534 (мінімум) та $ 0,00406927 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00596188, тоді як історичний мінімум — $ 0,00187809.

У короткостроковій динаміці MULT POOL змінився на +0,02% за останню годину та на -0,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,39.

Ринкова інформація щодо MPOOL (MULT POOL)

Ринкова капіталізація $ 362,06K$ 362,06K $ 362,06K Обсяг (за 24 год) $ 2,39$ 2,39 $ 2,39 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 362,06K$ 362,06K $ 362,06K Циркуляційне постачання 89,01M 89,01M 89,01M Загальна пропозиція 89 014 806,31006996 89 014 806,31006996 89 014 806,31006996

Поточна ринкова капіталізація MPOOL — $ 362,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,39. Циркуляційна пропозиція MULT POOL — 89,01M, зі загальною пропозицією 89014806.31006996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 362,06K.