Сьогоднішня ціна MasterBOT

Поточна ціна MasterBOT ($BOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $BOT до USD становить $ 0 за $BOT.

MasterBOT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 174 765, з циркуляційною пропозицією у 999,82M $BOT. Протягом останніх 24 годин $BOT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03955195, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $BOT змінився на +0,50% за останню годину та на -14,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,29K.

Ринкова інформація щодо MasterBOT ($BOT)

Ринкова капіталізація $ 174,77K$ 174,77K $ 174,77K Обсяг (за 24 год) $ 1,29K$ 1,29K $ 1,29K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 174,77K$ 174,77K $ 174,77K Циркуляційне постачання 999,82M 999,82M 999,82M Загальна пропозиція 999 821 377,529831 999 821 377,529831 999 821 377,529831

Поточна ринкова капіталізація MasterBOT — $ 174,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,29K. Циркуляційна пропозиція $BOT — 999,82M, зі загальною пропозицією 999821377.529831. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 174,77K.