Сьогоднішня ціна machineODDS

Поточна ціна machineODDS (MODDS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MODDS до USD становить $ 0 за MODDS.

machineODDS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22,307, з циркуляційною пропозицією у 100.00B MODDS. Протягом останніх 24 годин MODDS торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MODDS змінився на -- за останню годину та на -0.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо machineODDS (MODDS)

Ринкова капіталізація $ 22.31K$ 22.31K $ 22.31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.31K$ 22.31K $ 22.31K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація machineODDS — $ 22.31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MODDS — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.31K.