Інформація щодо ціни LeemonHead (LEEMON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,72% Зміна ціни (1 дн.) -28,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,05%

Актуальна ціна LeemonHead (LEEMON) становить --. За останні 24 години LEEMON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LEEMON становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LEEMON змінився на +1,72% за останню годину, -28,42% за 24 години та на -0,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LeemonHead (LEEMON)

Ринкова капіталізація $ 140,30K$ 140,30K $ 140,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 140,30K$ 140,30K $ 140,30K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація LeemonHead — $ 140,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LEEMON — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 140,30K.