Сьогоднішня ціна Infinity (8)

Поточна ціна Infinity (8) сьогодні становить 0,00976157 USD з ринковою капіталізацією $ 867,70K USD. Ціна 8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinity:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Infinity протягом дня — +3,23%

- циркуляційна пропозиція – 88,89M USD

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