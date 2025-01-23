Сьогоднішня ціна HyperFly (FLY)

Поточна ціна HyperFly (FLY) сьогодні становить 0.00861991 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HyperFly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66M USD

- зміна ціни HyperFly протягом дня — -35.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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