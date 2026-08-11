Сьогоднішня ціна HAPI

Поточна ціна HAPI (HAPI) сьогодні становить $ 0,215389, зі зміною 1,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HAPI до USD становить $ 0,215389 за HAPI.

HAPI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 176.941, з циркуляційною пропозицією у 821,48K HAPI. Протягом останніх 24 годин HAPI торгувався між $ 0,209664 (мінімум) та $ 0,217502 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 200,39, тоді як історичний мінімум — $ 0,19244.

У короткостроковій динаміці HAPI змінився на +0,04% за останню годину та на -3,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 67,64.

Ринкова інформація щодо HAPI (HAPI)

Ринкова капіталізація $ 176,94K$ 176,94K $ 176,94K Обсяг (за 24 год) $ 67,64$ 67,64 $ 67,64 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 176,94K$ 176,94K $ 176,94K Циркуляційне постачання 821,48K 821,48K 821,48K Загальна пропозиція 821.477,8698921121 821.477,8698921121 821.477,8698921121

Поточна ринкова капіталізація HAPI — $ 176,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 67,64. Циркуляційна пропозиція HAPI — 821,48K, зі загальною пропозицією 821477.8698921121. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 176,94K.