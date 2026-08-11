Сьогоднішня ціна DeFinity

Поточна ціна DeFinity (DEFX) сьогодні становить $ 0.01180376, зі зміною 3.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEFX до USD становить $ 0.01180376 за DEFX.

DeFinity наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,806,914, з циркуляційною пропозицією у 153.08M DEFX. Протягом останніх 24 годин DEFX торгувався між $ 0.01179531 (мінімум) та $ 0.01233647 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.311176, тоді як історичний мінімум — $ 0.00158954.

У короткостроковій динаміці DEFX змінився на -0.22% за останню годину та на +43.95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 209.12.

Ринкова інформація щодо DeFinity (DEFX)

Ринкова капіталізація $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Обсяг (за 24 год) $ 209.12$ 209.12 $ 209.12 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Циркуляційне постачання 153.08M 153.08M 153.08M Загальна пропозиція 171,516,755.0 171,516,755.0 171,516,755.0

Поточна ринкова капіталізація DeFinity — $ 1.81M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 209.12. Циркуляційна пропозиція DEFX — 153.08M, зі загальною пропозицією 171516755.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.02M.