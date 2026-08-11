Сьогоднішня ціна ConLaunch

Поточна ціна ConLaunch (CLAUNCH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAUNCH до USD становить $ 0 за CLAUNCH.

ConLaunch наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 573, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CLAUNCH. Протягом останніх 24 годин CLAUNCH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAUNCH змінився на -- за останню годину та на -1,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ConLaunch (CLAUNCH)

Ринкова капіталізація $ 23,57K$ 23,57K $ 23,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,57K$ 23,57K $ 23,57K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація ConLaunch — $ 23,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAUNCH — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,57K.