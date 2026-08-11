Сьогоднішня ціна Cacheon

Поточна ціна Cacheon (SN14) сьогодні становить $ 2,05, зі зміною 2,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN14 до USD становить $ 2,05 за SN14.

Cacheon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 112 333, з циркуляційною пропозицією у 4,45M SN14. Протягом останніх 24 годин SN14 торгувався між $ 2,03 (мінімум) та $ 2,13 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 45,73, тоді як історичний мінімум — $ 0,0161508.

У короткостроковій динаміці SN14 змінився на -0,27% за останню годину та на +3,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,26K.

Ринкова інформація щодо Cacheon (SN14)

Ринкова капіталізація $ 9,11M$ 9,11M $ 9,11M Обсяг (за 24 год) $ 24,26K$ 24,26K $ 24,26K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,11M$ 9,11M $ 9,11M Циркуляційне постачання 4,45M 4,45M 4,45M Загальна пропозиція 4 448 920,48905876 4 448 920,48905876 4 448 920,48905876

Поточна ринкова капіталізація Cacheon — $ 9,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,26K. Циркуляційна пропозиція SN14 — 4,45M, зі загальною пропозицією 4448920.48905876. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,11M.