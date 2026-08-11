Сьогоднішня ціна breadcat

Поточна ціна breadcat (BREADCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BREADCAT до USD становить $ 0 за BREADCAT.

breadcat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 578,05, з циркуляційною пропозицією у 960,82M BREADCAT. Протягом останніх 24 годин BREADCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BREADCAT змінився на -2,46% за останню годину та на -44,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо breadcat (BREADCAT)

Ринкова капіталізація $ 15,58K$ 15,58K $ 15,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,58K$ 15,58K $ 15,58K Циркуляційне постачання 960,82M 960,82M 960,82M Загальна пропозиція 960 820 860,14458 960 820 860,14458 960 820 860,14458

Поточна ринкова капіталізація breadcat — $ 15,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BREADCAT — 960,82M, зі загальною пропозицією 960820860.14458. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,58K.