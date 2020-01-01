Токеноміка Stargate Finance (STG) Дізнайтеся ключову інформацію про Stargate Finance (STG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stargate Finance (STG) Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Офіційний вебсайт: https://stargate.finance/ Whitepaper: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 Купити STG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stargate Finance (STG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stargate Finance (STG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,26M $ 30,26M $ 30,26M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 204,34M $ 204,34M $ 204,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 148,10M $ 148,10M $ 148,10M Історичний максимум: $ 4,338 $ 4,338 $ 4,338 Історичний мінімум: $ 0,10162599944782422 $ 0,10162599944782422 $ 0,10162599944782422 Поточна ціна: $ 0,1481 $ 0,1481 $ 0,1481 Дізнайтеся більше про ціну Stargate Finance (STG)

Токеноміка Stargate Finance (STG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stargate Finance (STG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STG, досліджуйте ціну токена STG в реальному часі!

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