Актуальна ціна Cypher сьогодні становить 0.04261 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CYPR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CYPR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Cypher сьогодні становить 0.04261 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CYPR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CYPR на MEXC вже зараз.

Логотип Cypher

Курс Cypher (CYPR)

Актуальна ціна 1 CYPR до USD:

$0,04248
$0,04248$0,04248
+1,67%1D
USD
Графік ціни Cypher (CYPR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:37:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Cypher (CYPR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03818
$ 0,03818$ 0,03818
Мін. за 24 год
$ 0,04767
$ 0,04767$ 0,04767
Макс. за 24 год

$ 0,03818
$ 0,03818$ 0,03818

$ 0,04767
$ 0,04767$ 0,04767

$ 0,4680578929249782
$ 0,4680578929249782$ 0,4680578929249782

$ 0,03950463721503945
$ 0,03950463721503945$ 0,03950463721503945

-0,10%

+1,67%

-33,00%

-33,00%

Актуальна ціна Cypher (CYPR) становить $ 0,04261. За останні 24 години CYPR торгувався між мінімумом у $ 0,03818 і максимумом у $ 0,04767, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CYPR становить $ 0,4680578929249782, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03950463721503945.

Що стосується короткострокових результатів, то CYPR змінився на -0,10% за останню годину, +1,67% за 24 години та на -33,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cypher (CYPR)

No.1525

$ 4,04M
$ 4,04M$ 4,04M

$ 80,14K
$ 80,14K$ 80,14K

$ 42,61M
$ 42,61M$ 42,61M

94,83M
94,83M 94,83M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

9,48%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Cypher — $ 4,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 80,14K. Циркуляційна пропозиція CYPR — 94,83M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,61M.

Історія ціни Cypher (CYPR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Cypher за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0006978+1,67%
30 днів$ -0,05739-57,39%
60 днів$ -0,05739-57,39%
90 днів$ -0,05739-57,39%
Зміна ціни Cypher сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CYPR на $ +0,0006978 (+1,67%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cypher за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,05739 (-57,39%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cypher за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CYPR змінився на $ -0,05739 (-57,39%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cypher за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,05739 (-57,39%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cypher (CYPR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cypher зараз.

Що таке Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Проєкт Cypher доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Cypher. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CYPR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Cypher у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Cypher безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Cypher (USD)

Скільки коштуватиме Cypher (CYPR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cypher (CYPR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cypher.

Перегляньте прогноз ціни Cypher вже зараз!

Токеноміка Cypher (CYPR)

Розуміння токеноміки Cypher (CYPR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CYPR зараз!

Як купити Cypher (CYPR)

Шукаєте як купити Cypher? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Cypher на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CYPR до місцевих валют

Ресурс Cypher

Щоб дізнатися більше про Cypher, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCypher
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Cypher

Скільки сьогодні коштує Cypher (CYPR)?
Актуальна ціна CYPR у USD становить 0,04261 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CYPR до USD?
Поточна ціна CYPR до USD — $ 0,04261. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cypher?
Ринкова капіталізація CYPR — $ 4,04M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CYPR?
Циркуляційна пропозиція CYPR — 94,83M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CYPR?
CYPR досяг історичної максимальної ціни у 0,4680578929249782 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CYPR?
Історична мінімальна ціна CYPR становила 0,03950463721503945 USD.
Який обсяг торгівлі CYPR?
Актуальний обсяг торгівлі CYPR за 24 години — $ 80,14K USD.
Чи підніметься ціна CYPR цього року?
CYPR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CYPR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:37:40 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

