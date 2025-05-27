Що таке cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance — це протокол децентралізованих фінансів (DeFi), який токенізує приватний кредит у кількох блокчейн-мережах та з'єднує позичальників із кредиторами стейблкоїнів за допомогою процесу на основі штучного інтелекту. Після перевірки та схвалення позичальники створюють сховища з дозволом та без дозволу, де кредитори позичають капітал та генерують дохід.

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Прогноз курсу cSigma Finance

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CSIGMA до місцевих валют

1 CSIGMA до VND ₫ 346,1535 1 CSIGMA до AUD A$ 0,020925 1 CSIGMA до GBP ￡ 0,00999 1 CSIGMA до EUR € 0,01188 1 CSIGMA до USD $ 0,0135 1 CSIGMA до MYR RM 0,057105 1 CSIGMA до TRY ₺ 0,526635 1 CSIGMA до JPY ¥ 1,94859 1 CSIGMA до RUB ₽ 1,083375 1 CSIGMA до INR ₹ 1,151955 1 CSIGMA до IDR Rp 221,31144 1 CSIGMA до KRW ₩ 18,569385 1 CSIGMA до PHP ₱ 0,74979 1 CSIGMA до EGP ￡E. 0,6723 1 CSIGMA до BRL R$ 0,076275 1 CSIGMA до CAD C$ 0,018495 1 CSIGMA до BDT ৳ 1,64808 1 CSIGMA до NGN ₦ 21,39453 1 CSIGMA до UAH ₴ 0,56268 1 CSIGMA до VES Bs 1,269 1 CSIGMA до PKR Rs 3,801735 1 CSIGMA до KZT ₸ 6,87366 1 CSIGMA до THB ฿ 0,442665 1 CSIGMA до TWD NT$ 0,40527 1 CSIGMA до AED د.إ 0,049545 1 CSIGMA до CHF Fr 0,01107 1 CSIGMA до HKD HK$ 0,105705 1 CSIGMA до MAD .د.م 0,124605 1 CSIGMA до MXN $ 0,25947

Ресурс cSigma Finance

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