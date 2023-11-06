Spot Alım Satımla İlgili Yaygın Sorular





Kripto para alım satımının dünya çapında yatırımcılar arasındaki popülaritesinin artmasıyla MEXC'de kripto para satın almak için spot alım satım yapan yüzlerce hatta binlerce yatırımcı her gün işlem yapmaktadır. Spot alım satım dünyasına yeni girenler için akıllardaki çeşitli soruları yanıtlamak üzere, kullanıcıların MEXC spot alım satım deneyimleri sırasında karşılaşabilecekleri yaygın soruları bir araya getirdik.





Kripto para spot alım satımı, alıcı ve satıcıların BTC, ETH ve MX gibi kripto paraları belirli bir piyasa fiyatından satın aldığı veya sattığı ve uzlaşma için işlem gerçekleştirdiği süreci ifade eder. Örneğin, MX/USDT işlem çiftinde fiyat, 1 MX satın almak için gereken USDT miktarını veya 1 MX satarak elde edilebilecek USDT miktarını temsil eder.









Spot alım satımı ve vadeli işlem alım satımı temel farklılıklara sahiptir. Spot alım satımında, yatırımcılar temel varlıkların sahibidir ve her iki taraf da fiyat tekliflerini ve varlıklarını doğrudan birbirleriyle takas edebilirler. Bu nedenle spot alım satımı, kripto para varlıklarının piyasa katılımcıları arasında doğrudan transferini sağlar.





Vadeli işlem alım satımı, belirli kripto paraların değerini temsil eden sözleşmelerin alınıp satılması anlamına gelir. Bir vadeli işlem sözleşmesi satın aldığınızda, temel kripto paraya sahip olmazsınız. Bunun yerine, gelecekte belirli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan kripto para almayı veya satmayı taahhüt eden bir sözleşmeye sahip olursunuz. Bu senaryoda, fiyat dalgalanmalarını önceden tahmin edebilir, sözleşme satın alarak long pozisyon açmayı veya sözleşme satarak short pozisyon açmayı seçebilir, kâr elde etmek için kripto para dalgalanmalarına katılabilirsiniz.









MEXC'de, spot alım satım Piyasa Yapıcı işlem ücreti oranı %0 ve Piyasa Alıcı işlem ücreti oranı %0,1'dir.









① Piyasa Alıcı:





Piyasa alıcılar, mevcut limit emirleriyle veya mevcut piyasa emirleriyle doğrudan eşleşen emirler veren yatırımcılardır. Piyasa alıcılar, piyasa likiditesini kullanır.





② Piyasa Yapıcı:





Piyasa yapıcılar, bir emir verirken fiyatı ve miktarı kendileri belirleyen ve diğer kullanıcıların bu emri karşılamasını bekleyen yatırımcılardır. Piyasa yapıcılar, piyasaya likidite sağlar.





5.Spot alım satımda ne tür emirler desteklenir?





MEXC, spot alım satımında limit emri, piyasa emri , stop-limit emri ve Biri Diğerini İptal Eder (OCO) Emri olmak üzere dört farklı emir türünü destekler. Bu emir türleri arasındaki belirli farklar hakkında bilgi almak için " Farklı Spot Emir Türleri " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









İşleme alınmış emir geçmişinizi emir defterinin alt tarafında bulunan "İşlem Geçmişi" bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Alternatif olarak, tüm emirlerinizi görüntülemek için sağ üst köşede bulunan [Emirler] - [Spot Emirler] seçeneklerine tıklayabilirsiniz.









Varlıklarınız açık emirler tarafından kilitlenmişse ve diğer kripto para birimlerinde alım satım yapmak istiyorsanız ancak yeterli bakiyeniz yoksa, işleme alınmamış emirlerinizi görüntülemek için "Açık Emirler" bölümüne gidebilir ve kilitlenen varlıkların kilidini açmak için iptal seçeneğine tıklayarak yeni emirler oluşturabilirsiniz.

















Ana Bölge, İnovasyon Bölgesi ve Değerlendirme Bölgesi, MEXC'deki kripto para birimlerinin piyasa değerlerine ve yeniliklerine dayalı sınıflandırmalarıdır. Bu sınıflandırmalar arasındaki farklar hakkında bilgi almak için " MEXC Spot Alım Satım Bölgelerine Giriş " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









Evet, MEXC'de farklı alım satım piyasaları için farklı kurallar bulunur. Ayrıntılı bilgi edinmek için " Spot Piyasa Alım Satım Kuralları " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









① Açık Emirler:





Bu bölümde işleme alınmayı veya tetiklenmeyi bekleyen emirler görüntülenir.





② Emir Geçmişi:





Bu bölümde işleme alınmış olan veya iptal edilmiş olan emirler görüntülenir.





③ İşlem Geçmişi:





Bu bölümde başarıyla işleme alınan emirler ve tamamlanan işlemler görüntülenir. Emir miktarı büyük olan emirler parçalı olarak işleme alınabilir. Bunların tümü emir geçmişinde görüntülenir.



