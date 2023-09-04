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Spot Piyasa Alım Satım Kuralları

#Temel
#Spot
#Yeni Kullanıcılar
2023.09.4 MEXC
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Piyasa Alım Satım Kuralları Nelerdir?


  • MEXC'de spot alım satım yaparken, işlem gören her kripto paranın kendi alım satım kuralları vardır. Bu kurallar, minimum emir miktarı, minimum fiyat dalgalanması, minimum toplam emir miktarı ve diğer parametreleri içerir.

  • Farklı işlem çiftleri farklı kripto para birimi çifti piyasalarına dayandığından, MEXC'lilerin farklı işlem çifti alım satım piyasaları aracılığıyla ilgili alım satım kuralları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

  • MEXC'de, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli birincil alım satım piyasaları bulunmaktadır:

USDT Piyasası: USDT bazlı işlem çiftleri için alım satım piyasası.
ETH Piyasası: ETH bazlı işlem çiftleri için alım satım piyasası.
BTC Piyasası: BTC bazlı işlem çiftleri için alım satım piyasası.
USDC Piyasası: USDC bazlı işlem çiftleri için alım satım piyasası.
TUSD Piyasası: TUSD bazlı işlem çiftleri için alım satım piyasası.
BUSD Piyasası: BUSD bazlı işlem çiftleri için alım satım piyasası.

1. Minimum Emir Miktarı


MEXC'de, farklı işlem çifti piyasalarında kripto para alma ve satma seçeneğiniz bulunur. Ancak, sistemin emir talebinizi kabul etmesi amacıyla her bir emir için minimum token miktarı, minimum emir miktarından fazla olmalıdır. Bir emrin başarılı bir şekilde verilmesinin ardından, sistem emrinizi eşleştirir ve işlemi tamamlar.

2. Minimum Miktar Dalgalanması


Minimum miktar dalgalanması, bir piyasadaki belirli bir işlem çiftinin miktarının değişebileceği en küçük değeri ifade eder. Birim hassasiyeti olarak da anlaşılabilir ve bir birimin değiştiği en küçük artışı temsil eder.

3. Minimum Fiyat Dalgalanması


Genel olarak minimum fiyat dalgalanması, belirli bir kripto para işlem çiftinin birim fiyatının değişebileceği en küçük artışı ifade eder.

Hatırlatma

Minimum fiyat dalgalanması birimi, içinde bulunduğu işlem çifti piyasasının teklif kripto para birimidir. Örneğin, MX/USDT işlem çiftinde MX için minimum fiyat dalgalanması USDT birimleriyle ölçülür.

Örnek

Belirli bir kripto para çiftinin fiyatı 1,1 USDT'dir. Bu durumda, bu kripto para birimi çiftinin fiyatı ister yukarı ister aşağı hareket etsin, minimum 0,1 USDT'lik bir artışla değişebiliyorsa, bu kripto para birimi çifti için minimum fiyat dalgalanmasını 0,1 USDT olarak adlandırırız.

4. Minimum Toplam Emir Miktarı


  • Minimum toplam emir miktarı, spot alım satımda her MEXC'li için temelde bir alım satım eşiğidir. Bir işlem çifti seçip alış emri verdiğinizde, sistemin eşleştirme aşamasına geçmesi için mevcut işlem çiftinin minimum toplam emir miktarını karşılamanız gerekir.

  • Her bir piyasada tek bir emir için minimum toplam emir miktarı aşağıdaki gibidir:

USDT Piyasası: Emir Başına 5 USDT
ETH Piyasası: Emir Başına 0,001 ETH
BTC Piyasası: Emir Başına 0,000005 BTC
USDC Piyasası: Emir Başına 5 USDC
TUSD Piyasası: Emir Başına 5 TUSD
BUSD Piyasası: Emir Başına 5 BUSD

5. Her Bir Piyasa Emri Başına Maksimum Miktar


Spot alım satımda mevcut olan üç emir türü nedeniyle: limit (emir), piyasa (emir) ve stop-limit, alım satım sistemi bir piyasa emri verirken belirli bir kripto para birimini satın almak için maksimum bir miktar belirler. Bu değer, piyasa emri başına maksimum miktarı temsil eder. Ayrıca, bu politika spot piyasada fiyat istikrarını korumak için yürürlüğe konmuştur.

6. Limit Emirlerde Maksimum Miktar


Yukarıdakine benzer şekilde, bir limit emri verdiğinizde, alım satım sistemi alım satım için kullanabileceğiniz maksimum token miktarına da kısıtlamalar getirir. Bu mekanizma, alım satım sırasında aşırı fiyat dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olur ve likiditenin yeterli kalmasını sağlar.

7. Şartlı Emirlerde Maksimum Miktar


Bu bağlamda, şartlı emir başına maksimum miktar, bir stop-limit emrine koyabileceğiniz maksimum token miktarı üzerindeki kısıtlamayı ifade eder. Tetikleme koşulu için fiyatı ayarladıktan sonra, bir emre koyabileceğiniz maksimum token miktarı üzerinde de bir kısıtlama bulunur.

Sonuç


Spot alım satım yaparken, özellikle büyük hacimli ve kısa vadeli alım satım durumlarında, piyasa alım satım kurallarına uyulmaması emirlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. MEXC, emirlerin başarısız olması nedeniyle kaçırılan alım satım fırsatlarından kaçınmak için MEXC botu ve çevrimiçi canlı destek hizmeti aracılığıyla ilgili bilgilere başvurulmasını tavsiye eder.

Risk Uyarısı: Alım satım işlemleri risk içerir ve yatırımlara dikkatli bir şekilde yaklaşılmalıdır. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Lütfen yatırım kararlarınızı kişisel yatırım hedeflerinize, mali durumunuza ve risk toleransınıza göre veriniz.

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